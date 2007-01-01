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Кресло Sudoku, желтый

Артикул: CH-073-389
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Sudoku — современная интерпретация кресла с высокой спинкой. В новой вариации больше функциональности и универсальности при повышенном уровне комфорта. Дизайнерским вдохновением послужила последовательность четких форм. Которые в этом предмете являются архитектурными доминантами, как и в одноименной японской игре. В итоге получилась строгая, но живая и выразительная «головоломка», привлекающая внимание. Внешний вид сочетает лаконичность и сдержанность. Круглое мягкое сиденье отвечает за эргономику. «Просветы» в спинке и подлокотниках подчеркивают легкость, воздушность модели.

Кресло Sudoku подходит для кухни, обеденной или рабочей зоны, в качестве места для отдыха. Каркас — прочный пластик, сиденье — экокожа. Материалы не требуют специального ухода, водонепроницаемы, устойчивы к загрязнениям и истиранию. С Sudoku вы легко составите трендовую комбинацию, которая добавит динамики и подчеркнет актуальность интерьера.
Материал ножек - пластик, материал обивки - экокожа, материал наполнителя - поролон.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина510 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота790 мм
  • Ширина сиденья450 мм
  • Глубина сиденья450 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Материал сиденьяпластик
  • Цветжелтый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки500 мм
  • Высота упаковки520 мм
  • Глубина упаковки550 мм
  • Объём упаковки0.14 м3

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Кресло Sudoku, желтый
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