Стол пластиковый Sky Table бежевый

13 оценок

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Стол пластиковый Sky Table темно-серый

Характеристики товара

Описание

Пластиковые столы серии Sky станут отличным выбором для обстановки фуд-кортов, кафе, ресторанов и баров. Благодаря использованию высококачественных материалов, они долгое время не теряют своего привлекательного внешнего вида, даже несмотря на активную эксплуатацию.
Столы Sky можно использовать в том числе и на открытых площадках.
Особенности:
- столешница изготовлена из погодостойкого пластика;
- металлический каркас не ржавеет, не поддается коррозии;
- устойчив к ультрафиолету и атмосферным осадкам, выдерживает минусовую температуру до 20 градусов;
- может быть разобран;
- подходит для использования в помещении и на открытом воздухе

Количество в упаковке:мм1 шт
Размер упаковки:820х830х140 мм
Объем упаковки:0.095 м³
Вес упаковки:15.5 кг
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Основные характеристики

  • Высота740 мм
  • Ширина800 мм
  • Длина800 мм
  • Вес14 кг
  • Материал столешницыпластик
  • Материал подстольяметалл
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияТурция

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Объём упаковки0.10 м3

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