Характеристики товара
Описание
Пластиковое кресло Artemis изготавливается из полипропилена, упрочненного стекловолокном, полученным с использованием новейшего поколения технологий формования пластмасс под давлением.
Пластиковые кресла серии Artemis станут отличным выбором для обстановки фуд-кортов, кафе, ресторанов и баров. Благодаря использованию высококачественных материалов, они долгое время не теряют своего привлекательного внешнего вида, даже несмотря на активную эксплуатацию. Благодаря отсутствию металлического каркаса и устойчивости к ультрафиолетовому воздействию, пластиковые кресла Artemis можно использовать в том числе и на открытых площадках.
Особенности:
- изготовлено из высококачественного полипропилена, упрочненного стекловолокном;
- не имеет металлического каркаса - не ржавеет, не поддается корозии;
- устойчиво к ультрафиолету и атмосферным осадкам;
- армировано стекловолокном;
- штабелируемое - занимает минимум места при хранении;
- подходит для использования на открытом воздухе и в помещении.
- Количество в упаковке: 22 шт.
Размер упаковки: 580х950х2300 мм.
Объем упаковки: 1.267 м³.
Основные характеристики
- Высота820 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Ширина580 мм
- Глубина580 мм
- Вес5 кг
- Материалпластик
- Цветбелый
- Страна изготовленияТурция