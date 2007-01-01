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Настоящее фото товара Стул прозрачный X-Treme S прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул прозрачный X-Treme S прозрачный
137 оценок
18 090
Товар в корзине. Перейти
Стул прозрачный X-Treme S прозрачный - фото 1Стул прозрачный X-Treme S прозрачный - фото 2Стул прозрачный X-Treme S прозрачный - фото 3Стул прозрачный X-Treme S прозрачный - фото 4Стул прозрачный X-Treme S прозрачный - фото 5

Стул прозрачный X-Treme S прозрачный

Артикул: CH-026-940
137 оценок
Основные характеристики
  • Ширина470 мм
  • Глубина530 мм
  • Высота800 мм
  • Высота до сиденья440 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Современный конференц-стул – стильное и практичное решение для обустройства зон отдыха и переговорных помещений. Этот предмет мебели не только подчеркивает эстетику пространства, но и обеспечивает высокий уровень комфорта для гостей и сотрудников.

Преимущества:

  • Эргономичное сиденье с продуманной конструкцией обеспечивает максимальный комфорт даже при длительном использовании, что особенно важно для конференц-залов и офисных помещений.
  • Несмотря на минималистичный дизайн, стул обеспечивает комфорт благодаря продуманной конструкции спинки и сиденья.
  • Прочная конструкция, выполненная из качественных материалов, гарантирует долговечность и устойчивость к интенсивным нагрузкам. Это делает стул идеальным выбором для офисных конференц-стульев, которые ежедневно используются в активном режиме.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина470 мм
  • Глубина530 мм
  • Высота800 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Вес5.57 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасасталь
  • Допустимая нагрузка120 кг
  • Цветпрозрачный
  • Страна изготовленияТурция

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки520 мм
  • Высота упаковки650 мм
  • Глубина упаковки1000 мм
  • Объём упаковки0.34 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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