Фотография Victoria Ghost new от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
-11%В наличииНовинка

Victoria Ghost new

4.8
Оптовая цена
4 990 ₽5 590 ₽
В наличии 110 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Victoria Ghost new
Victoria Ghost new
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Victoria Ghost new

4.8
4990 ₽5590 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота950 мм
  • Ширина410 мм
  • Глубина450 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • МатериалПоликарбонат
  • Цветпрозрачный, черный

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