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Настоящее фото товара Victoria Ghost new, произведённого компанией ChiedoCover
Victoria Ghost new
31 оценка
6 59050
12 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
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Распродажа

Victoria Ghost new

Артикул: CH-017-016
31 оценка
Основные характеристики
  • Ширина410 мм
  • Глубина450 мм
  • Высота950 мм
  • Высота до сиденья470 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Откройте для себя современную классику интерьера – стул Victoria Ghost от всемирно известного бренда Kartell. Созданный знаменитым дизайнером Philippe Starck, этот стул является воплощением элегантности и инновационного дизайна. Сочетая в себе изысканность и практичность, Victoria Ghost станет идеальным дополнением к любому современному пространству. Изготовленный из высококачественного поликарбоната, этот стул не только красив, но и удивительно прочен. Поликарбонат – материал, который обеспечивает долговечность и легкость ухода, что делает Victoria Ghost идеальным выбором как для дома, так и для общественных пространств. Ширина стула составляет 41 см, высота – 95 см, а глубина – 45 см, что обеспечивает комфортное сидение с высотой сидения 47 см. Цветовая палитра Victoria Ghost в ассортименте позволяет выбрать идеальный оттенок, который гармонично впишется в ваш интерьер. Невидимая прозрачность материала придает легкость и воздушность пространству, а смелые цвета станут ярким акцентом и подчеркнут индивидуальность обстановки. Выбирая стул Victoria Ghost, вы выбираете не просто мебель, а произведение искусства, которое будет радовать вас и ваших гостей годами. Этот стул не просто украсит ваш интерьер, он станет его неповторимым символом.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина410 мм
  • Глубина450 мм
  • Высота950 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Материалполикарбонат
  • Цветпрозрачный, черный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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