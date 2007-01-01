Откройте для себя современную классику интерьера – стул Victoria Ghost от всемирно известного бренда Kartell. Созданный знаменитым дизайнером Philippe Starck, этот стул является воплощением элегантности и инновационного дизайна. Сочетая в себе изысканность и практичность, Victoria Ghost станет идеальным дополнением к любому современному пространству.
Изготовленный из высококачественного поликарбоната, этот стул не только красив, но и удивительно прочен. Поликарбонат – материал, который обеспечивает долговечность и легкость ухода, что делает Victoria Ghost идеальным выбором как для дома, так и для общественных пространств. Ширина стула составляет 41 см, высота – 95 см, а глубина – 45 см, что обеспечивает комфортное сидение с высотой сидения 47 см.
Цветовая палитра Victoria Ghost в ассортименте позволяет выбрать идеальный оттенок, который гармонично впишется в ваш интерьер. Невидимая прозрачность материала придает легкость и воздушность пространству, а смелые цвета станут ярким акцентом и подчеркнут индивидуальность обстановки.
Выбирая стул Victoria Ghost, вы выбираете не просто мебель, а произведение искусства, которое будет радовать вас и ваших гостей годами. Этот стул не просто украсит ваш интерьер, он станет его неповторимым символом.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.