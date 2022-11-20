Логистические данные:
Стул Хит 25мм с подлокотниками - алюминиевый каркас
Стул Лили Красный, пластиковый
Стул Хит 25мм с закругленными подлокотниками, золото, корона красная
Стол Лофт Army
Диван пластиковый с подушками Komodo 2, белый/ синий
Диван пластиковый с подушками Komodo 2, белый/ серый
Диван пластиковый с подушками Komodo 2, белый/ бежевый
Диван пластиковый с подушками Komodo 2, черный/ розовый
Диван пластиковый с подушками Komodo 2, антрацит/ панама
Светильник подвесной KH01157
Стул Олимпия
Стул Хит 20мм - золото, велюр желтый
Стул Fold, металлокаркас белый
Стул Joker бежевый, складной
Стул Хит 20мм - золото, рогожка фиолетовая
Стул Вертекс 20мм Лайт