Стул Lili, хром металл, стопируемый, серый

12 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Стул Lili, хром металл, стопируемый, серый

4.7
2 690 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Стул Lili, хром металл, стопируемый, красный
Стул Lili, хром металл, стопируемый, красный
Следующий Стул Lili, хром металл, стопируемый, черный
Стул Lili, хром металл, стопируемый, черный

Характеристики товара

Описание

Логистические данные:

  • Кол-во в стандартной упаковке: 12 шт
  • Вес стандартной упаковки: 47.0 кг
  • Объем стандартной упаковки: 0.390 куб/м
Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина450 мм
  • Глубина470 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Материал каркасахромированный металл
  • Вес4 кг
  • Материал сиденьяпластик PP
  • Высота780 мм
  • Цветсерый

С этим товаром покупают

Стул Хит 25мм с подлокотниками - алюминиевый каркасНастоящее фото товара Стул Хит 25мм с подлокотниками - алюминиевый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
14

Стул Хит 25мм с подлокотниками - алюминиевый каркас

Настоящее фото товара Стул Лили Красный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
7 190
Оптовая цена
7

Стул Лили Красный, пластиковый

Стул Хит 25мм с закругленными подлокотниками, золото, корона краснаяНастоящее фото товара Стул Хит 25мм с закругленными подлокотниками, золото, корона красная, произведённого компанией ChiedoCover
2 550
Оптовая цена
8

Стул Хит 25мм с закругленными подлокотниками, золото, корона красная

Настоящее фото товара Стол Лофт Army, произведённого компанией ChiedoCover
от56 000
12

Стол Лофт Army

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 2, белый/ синий, произведённого компанией ChiedoCover
от80 090
Оптовая цена
5

Диван пластиковый с подушками Komodo 2, белый/ синий

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 2, белый/ серый, произведённого компанией ChiedoCover
от66 390
Оптовая цена
11

Диван пластиковый с подушками Komodo 2, белый/ серый

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 2, белый/ бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от86 390
Оптовая цена
14

Диван пластиковый с подушками Komodo 2, белый/ бежевый

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 2, черный/ розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от66 390
Оптовая цена
11

Диван пластиковый с подушками Komodo 2, черный/ розовый

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 2, антрацит/ панама, произведённого компанией ChiedoCover
от83 290
Оптовая цена
9

Диван пластиковый с подушками Komodo 2, антрацит/ панама

Настоящее фото товара Светильник подвесной KH01157, произведённого компанией ChiedoCover
от9 400
7

Светильник подвесной KH01157

Другие товары из раздела стулья на металлокаркасе оптом

Стул ОлимпияНастоящее фото товара Стул Олимпия, произведённого компанией ChiedoCover
от3 590
Оптовая цена
10

Стул Олимпия

Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, велюр желтый, произведённого компанией ChiedoCover
1 65011
1 850 ₽Оптовая цена
12

Стул Хит 20мм - золото, велюр желтый

В наличии 19 шт.
Стул Fold, металлокаркас белыйНастоящее фото товара Стул Fold, металлокаркас белый, произведённого компанией ChiedoCover
1 790
Оптовая цена
8

Стул Fold, металлокаркас белый

В наличии 26 шт.
Стул Joker бежевый, складнойНастоящее фото товара Стул Joker бежевый, складной, произведённого компанией ChiedoCover
1 890
Оптовая цена
14

Стул Joker бежевый, складной

В наличии 44 шт.
Стул Хит 20мм - золото, рогожка фиолетоваяНастоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, рогожка фиолетовая, произведённого компанией ChiedoCover
1 6909
1 850 ₽Оптовая цена
17

Стул Хит 20мм - золото, рогожка фиолетовая

Стул Вертекс 20мм ЛайтНастоящее фото товара Стул Вертекс 20мм Лайт, произведённого компанией ChiedoCover
1 59021
2 000 ₽Оптовая цена
11

Стул Вертекс 20мм Лайт