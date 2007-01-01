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Настоящее фото товара Стул Лили, хром металл, стопируемый, серый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Лили, хром металл, стопируемый, серый
132 оценки
2 59022
3 290 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул Лили, хром металл, стопируемый, серый - фото 1Стул Лили, хром металл, стопируемый, серый - фото 2Стул Лили, хром металл, стопируемый, серый - фото 3
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Стул Лили, хром металл, стопируемый, серый

Артикул: CH-013-614
132 оценки
Основные характеристики
  • Ширина450 мм
  • Глубина470 мм
  • Высота780 мм
  • Высота до сиденья440 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина450 мм
  • Глубина470 мм
  • Высота780 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Вес4 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасахромированное покрытие, металл
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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