Характеристики товара
Описание
Данный табурет - это стильное решение для вашего интерьера. Его элегантный дизайн и высококачественные материалы делают его привлекательным дополнением к любому помещению. Компактные размеры этого табурета позволяют размещать его даже в небольших комнатах или использовать как дополнительное сиденье.
Табурет выполнен из полипропилена армированного стекловолокном, благодаря чему повышается жесткость и надежность изделия. Каждый стул проходит испытания на устойчивость, прочность и безопасность.
Табуреты – ШТАБЕЛИРУЮТСЯ.
Это значительно облегчает хранение и использование. С обратной стороны каждого стула, предусмотрена защитная силиконовая накладка, которая обеспечивает бережное штабелирование без повреждений.
Специальные заглушки на ножках стула – для защиты от повреждений Вашего напольного покрытия.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота до сиденья460 мм
- Материалпластик, полипропилен
- Допустимая нагрузка120
- Цветкоричневый
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Ширина упаковки400 мм
- Высота упаковки400 мм
- Глубина упаковки530 мм
- Объём упаковки0.08 м3
- Вес упаковки6.80 кг