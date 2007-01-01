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Табурет Nexus, капучино, пластик

Артикул: CH-069-237
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Данный табурет - это стильное решение для вашего интерьера. Его элегантный дизайн и высококачественные материалы делают его привлекательным дополнением к любому помещению. Компактные размеры этого табурета позволяют размещать его даже в небольших комнатах или использовать как дополнительное сиденье.


Табурет выполнен из полипропилена армированного стекловолокном, благодаря чему повышается жесткость и надежность изделия. Каждый стул проходит испытания на устойчивость, прочность и безопасность.


Табуреты – ШТАБЕЛИРУЮТСЯ.
Это значительно облегчает хранение и использование. С обратной стороны каждого стула, предусмотрена защитная силиконовая накладка, которая обеспечивает бережное штабелирование без повреждений.


Специальные заглушки на ножках стула – для защиты от повреждений Вашего напольного покрытия.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота до сиденья460 мм
  • Материалпластик, полипропилен
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки400 мм
  • Высота упаковки400 мм
  • Глубина упаковки530 мм
  • Объём упаковки0.08 м3
  • Вес упаковки6.80 кг

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Табурет Nexus, капучино, пластик
Табурет Nexus, капучино, пластик
790
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