Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул пластиковый Maya, серый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул пластиковый Maya, серый
37 оценок
6 690
Товар в корзине. Перейти
Стул пластиковый Maya, серый - фото 1Стул пластиковый Maya, серый - фото 2Стул пластиковый Maya, серый - фото 3Стул пластиковый Maya, серый - фото 4Стул пластиковый Maya, серый - фото 5Стул пластиковый Maya, серый - фото 6Стул пластиковый Maya, серый - фото 7

Стул пластиковый Maya, серый

Артикул: CH-026-900
37 оценок
Основные характеристики
  • Ширина440 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота810 мм
  • Высота до сиденья450 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Наполеон Серебро, пластиковый
Фотография товара Стул Наполеон Серебро, пластиковый от компании ChiedoCover.
Следующий Стул пластиковый Maya, белый
Фотография товара Стул пластиковый Maya, белый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Современный конференц-стул – стильное и практичное решение для обустройства зон отдыха и переговорных помещений. Этот предмет мебели не только подчеркивает эстетику пространства, но и обеспечивает высокий уровень комфорта для гостей и сотрудников.

Преимущества:

  • Эргономичное сиденье с продуманной конструкцией обеспечивает максимальный комфорт даже при длительном использовании, что особенно важно для конференц-залов и офисных помещений.
  • Несмотря на минималистичный дизайн, стул обеспечивает комфорт благодаря продуманной конструкции спинки и сиденья.
  • Прочная конструкция, выполненная из качественных материалов, гарантирует долговечность и устойчивость к интенсивным нагрузкам. Это делает стул идеальным выбором для офисных конференц-стульев, которые ежедневно используются в активном режиме.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина440 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота810 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Вес3.25 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасапластик
  • Допустимая нагрузка120 кг
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияТурция

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке22 шт
  • Ширина упаковки460 мм
  • Высота упаковки920 мм
  • Глубина упаковки2260 мм
  • Вес упаковки76 кг
  • Объём упаковки0.96 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

АкцияМИНПРОМТОРГ
Фотография товара Хит 25мм с подлокотниками и широким сиденьем от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хит 25мм с подлокотниками и широким сиденьем, произведённого компанией ChiedoCover
от4 79011
5 380 ₽

Хит 25мм с подлокотниками и широким сиденьем

44
Распродажа
Фотография товара Комплект Такер, 4 черных стула от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект Такер, 4 черных стула, произведённого компанией ChiedoCover
от25 19026
33 590 ₽

Комплект Такер, 4 черных стула

44
Фотография товара Стул Винус NEW, пластиковый, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Винус NEW, пластиковый, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 290
Оптовая цена

Стул Винус NEW, пластиковый, белый

30
  • черный
  • белый
  • золотой
  • бежевый
Фотография товара Стул Surpik горчичный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Surpik горчичный, произведённого компанией ChiedoCover
от29 190
Оптовая цена

Стул Surpik горчичный

53
Фотография товара Стул Игнис, ножки черные, велюр серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Игнис, ножки черные, велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690

Стул Игнис, ножки черные, велюр серый

61
Настоящее фото товара Стул Вэйв М, хром, произведённого компанией ChiedoCover
4 590
Оптовая цена

Стул Вэйв М, хром

5
  • черный
  • хромированный
  • бежевый
Настоящее фото товара Стул Саф-Ина, каркас серебро, сиреневый, произведённого компанией ChiedoCover
1 290

Стул Саф-Ина, каркас серебро, сиреневый

9
Настоящее фото товара Стул Саф-Ина, каркас черный, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
1 290

Стул Саф-Ина, каркас черный, оранжевый

7
Настоящее фото товара Табурет Рондо, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
990

Табурет Рондо, бежевый

8
Фотография товара Стул К5, дуб натуральный, люрэ 03 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул К5, дуб натуральный, люрэ 03, произведённого компанией ChiedoCover
14 490

Стул К5, дуб натуральный, люрэ 03

13
  • бежевый, серый
  • черный, темно-коричневый
  • коричневый, белый

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стол раздвижной Амор 1000+300, фрост, белый муар, произведённого компанией ChiedoCover
28 190

Стол раздвижной Амор 1000+300, фрост, белый муар

10
  • черный, светло-серый
  • серый, черный, светло-серый
  • белый, светло-серый
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Стол раздвижной Рольф 1100+300 Р20 даркстоун, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
15 590

Стол раздвижной Рольф 1100+300 Р20 даркстоун, черный муар

5
  • черный
  • коричневый, черный
  • серый, черный, темно-серый
  • белый, серый
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Стол нераздвижной Рольф, даркстоун, белый муар, произведённого компанией ChiedoCover
12 590

Стол нераздвижной Рольф, даркстоун, белый муар

15
  • белый, светло-серый
  • коричневый, черный
  • серый, черный
  • черный, темно-коричневый
Распродажа
Фотография товара Стул Crocus с подушкой бордовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Crocus с подушкой бордовый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 49032
10 990 ₽Оптовая цена

Стул Crocus с подушкой бордовый

26
Настоящее фото товара Стол нераздвижной Бетти 1200, лавант, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
12 990

Стол нераздвижной Бетти 1200, лавант, черный муар

11
  • белый, светло-серый
  • черный, светло-серый
  • коричневый, черный
  • серый, черный, темно-серый
Распродажа
Фотография товара Стул Field пластик темно-бирюзовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Field пластик темно-бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 99061
9 990 ₽Оптовая цена

Стул Field пластик темно-бирюзовый

26
  • синий
  • черный
В наличии 5 шт.
Настоящее фото товара Стол раздвижной Дуит 1200х800+300, лавант, белый муар, произведённого компанией ChiedoCover
36 390

Стол раздвижной Дуит 1200х800+300, лавант, белый муар

14
Настоящее фото товара Стол нераздвижной Бетти 1200, фрост, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
11 590

Стол нераздвижной Бетти 1200, фрост, черный муар

7
  • белый, светло-серый
  • черный, светло-серый
  • коричневый, черный
  • серый, черный, темно-серый
Настоящее фото товара Стол раздвижной Сири 1200+300, даркстоун, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
17 990

Стол раздвижной Сири 1200+300, даркстоун, черный муар

15
  • белый, светло-серый
  • серый, черный
  • коричневый, черный
  • черный, светло-серый
Настоящее фото товара Стол раздвижной Дуит 1200х800+300, серый каспий, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
34 890

Стол раздвижной Дуит 1200х800+300, серый каспий, черный муар

5

Другие товары из раздела стулья для столовой

Настоящее фото товара Стул Бринтелликс с мягкой спинкой, медь-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
1 690
Оптовая цена

Стул Бринтелликс с мягкой спинкой, медь-коричневый

66
  • бежевый, коричневый
  • коричневый
  • серый, коричневый
  • черный, серебряный
Настоящее фото товара Стул Бринтелликс с мягкой спинкой, титан-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
1 690
Оптовая цена

Стул Бринтелликс с мягкой спинкой, титан-коричневый

134
  • бежевый, коричневый
  • коричневый
  • серый, коричневый
  • черный, серебряный
Хит
Фотография товара Стул Кьявари пластиковый Нью, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кьявари пластиковый Нью, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 89038
6 190 ₽Оптовая цена

Стул Кьявари пластиковый Нью, белый

318
В наличии 769 шт.
Фотография товара Стул Кьявари пластиковый НЬЮ, жемчужный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кьявари пластиковый НЬЮ, жемчужный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
Оптовая цена

Стул Кьявари пластиковый НЬЮ, жемчужный

315
Фотография товара Стул Рэми от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Рэми, произведённого компанией ChiedoCover
от4 290
Оптовая цена

Стул Рэми

68
Фотография товара Стул пластиковый Emi, голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Emi, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от8 290
Оптовая цена

Стул пластиковый Emi, голубой

42
В наличии 4 шт.
Фотография товара Стул пластиковый Miss Bibi, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Miss Bibi, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
Оптовая цена

Стул пластиковый Miss Bibi, черный

45
  • белый, прозрачный
  • красный, белый
  • желтый, белый
  • черный
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Руби, экокожа коричневая Комета дарк Браун, старинный орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Руби, экокожа коричневая Комета дарк Браун, старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от5 79013
6 590 ₽

Стул Руби, экокожа коричневая Комета дарк Браун, старинный орех

38
Распродажа
Фотография товара Стул Кьявари пластиковый НЬЮ, черный, глянцевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кьявари пластиковый НЬЮ, черный, глянцевый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99013
5 690 ₽Оптовая цена

Стул Кьявари пластиковый НЬЮ, черный, глянцевый

317
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Сафир, велюр Велютто 32, старинный орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Сафир, велюр Велютто 32, старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от5 49041
9 290 ₽

Стул Сафир, велюр Велютто 32, старинный орех

14

Товар в корзине

Стул пластиковый Maya, серый
Стул пластиковый Maya, серый
от 6 690
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стол раздвижной Амор 1000+300, фрост, белый муар, произведённого компанией ChiedoCover
28 190

Стол раздвижной Амор 1000+300, фрост, белый муар

10
  • черный, светло-серый
  • серый, черный, светло-серый
  • белый, светло-серый
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Стол раздвижной Рольф 1100+300 Р20 даркстоун, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
15 590

Стол раздвижной Рольф 1100+300 Р20 даркстоун, черный муар

5
  • черный
  • коричневый, черный
  • серый, черный, темно-серый
  • белый, серый
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Стол нераздвижной Рольф, даркстоун, белый муар, произведённого компанией ChiedoCover
12 590

Стол нераздвижной Рольф, даркстоун, белый муар

15
  • белый, светло-серый
  • коричневый, черный
  • серый, черный
  • черный, темно-коричневый
Распродажа
Фотография товара Стул Crocus с подушкой бордовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Crocus с подушкой бордовый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 49032
10 990 ₽Оптовая цена

Стул Crocus с подушкой бордовый

26

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности