Стул пластиковый Maya, серый

14 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул пластиковый Maya, черный
Стул пластиковый Maya, черный
Следующий Стул пластиковый Miss Bibi, белый, прозрачный
Стул пластиковый Maya, черный

Характеристики товара

Описание

Особенности:
изготовлен из высококачественного пластика;
не имеет металлического каркаса - не ржавеет, не поддается коррозии;
устойчив к ультрафиолету и атмосферным осадкам, выдерживает минусовую температуру до 20 градусов;
возможность штабелирования до 22 шт. в стопке

Размер упаковкимм460х920х2260 мм
Объем упаковки0.956 куб.м
Вес упаковки76 кг
Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота810 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Ширина440 мм
  • Глубина500 мм
  • Вес3.25 кг
  • Материал каркасапластик
  • Материал сиденьяпластик
  • Допустимая нагрузка120 кг
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияТурция

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке22 шт
  • Объём упаковки0.96 м3

Другие товары из раздела

Стул пластиковый Miss Bibi, белый, красныйНастоящее фото товара Стул пластиковый Miss Bibi, белый, красный, произведённого компанией ChiedoCover
от10 890
Оптовая цена
12

Стул пластиковый Miss Bibi, белый, красный

В наличии 6 шт.
Стул пластиковый Miss Bibi, белый, янтарныйНастоящее фото товара Стул пластиковый Miss Bibi, белый, янтарный, произведённого компанией ChiedoCover
от10 890
Оптовая цена
6

Стул пластиковый Miss Bibi, белый, янтарный

В наличии 12 шт.
Настоящее фото товара Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
Оптовая цена
119Хит

Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый

Стул Кьявари Серебро, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Кьявари Серебро, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
12

Стул Кьявари Серебро, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
5 590
Оптовая цена
107Хит

Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Кьявари Диамант Белый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
11

Стул Кьявари Диамант Белый, пластиковый

Настоящее фото товара Кресло подвесное Backe из искусственного ротанга, произведённого компанией ChiedoCover
от20 390
Оптовая цена
6

Кресло подвесное Backe из искусственного ротанга

Настоящее фото товара Стул алюминиевый Бистро - бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
9

Стул алюминиевый Бистро - бежевый

С этим товаром покупают

Чехол 35Настоящее фото товара Чехол 35, произведённого компанией ChiedoCover
от850
105Хит

Чехол 35

Чехол 01 на стул Кьявари, бирюзовыйНастоящее фото товара Чехол 01 на стул Кьявари, бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
от490
6

Чехол 01 на стул Кьявари, бирюзовый

Чехол 01 на стул Кьявари, желтыйНастоящее фото товара Чехол 01 на стул Кьявари, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от490
5

Чехол 01 на стул Кьявари, желтый

Чехол 52 на стул Кьявари из плотного спандексаНастоящее фото товара Чехол 52 на стул Кьявари из плотного спандекса, произведённого компанией ChiedoCover
от590
12

Чехол 52 на стул Кьявари из плотного спандекса

Чехол 46, красныйНастоящее фото товара Чехол 46, красный, произведённого компанией ChiedoCover
от360
14

Чехол 46, красный

Чехол 01 с прямой спинкой, коричневыйНастоящее фото товара Чехол 01 с прямой спинкой, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от485
5

Чехол 01 с прямой спинкой, коричневый

Чехол 01 с прямой спинкой, белыйНастоящее фото товара Чехол 01 с прямой спинкой, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от485
12

Чехол 01 с прямой спинкой, белый