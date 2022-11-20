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Кресло пластиковое Artemis XL, черный

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Кресло пластиковое Artemis, темно-серый
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Кресло пластиковое Artemis, темно-серый

Характеристики товара

Описание

Пластиковое кресло Artemis XL изготавливается из полипропилена, упрочненного стекловолокном, полученным с использованием новейшего поколения технологий формования пластмасс под давлением.

Пластиковые кресла серии Artemis станут отличным выбором для обстановки фуд-кортов, кафе, ресторанов и баров. Благодаря использованию высококачественных материалов, они долгое время не теряют своего привлекательного внешнего вида, даже несмотря на активную эксплуатацию. Благодаря отсутствию металлического каркаса и устойчивости к ультрафиолетовому воздействию, пластиковые кресла Artemis можно использовать в том числе и на открытых площадках.

Особенности:

  • изготовлено из высококачественного полипропилена, упрочненного стекловолокном;
  • не имеет металлического каркаса - не ржавеет, не поддается корозии;
  • устойчиво к ультрафиолету и атмосферным осадкам;
  • армировано стекловолокном;
  • нескользящие ножки;
  • штабелируемое - занимает минимум места при хранении;
  • подходит для использования на открытом воздухе и в помещении

Количество в упаковке: 4 шт.
Размер упаковки: 750х1250х2380 мм.
Объем упаковки: 2.231 м³.

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Основные характеристики

  • Высота890 мм
  • Высота до сиденья380 мм
  • Ширина710 мм
  • Глубина760 мм
  • Вес10 кг
  • Материалпластик
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияТурция

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