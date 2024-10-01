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Стул пластиковый Tuscany, антрацит

Артикул: CH-067-255
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Моноблочный стул выполнен из перерабатываемого стеклопластика с матовой отделкой. Нескользящие накладки на ножках. Материалы не подвержены воздействию УФ-излучения, благодаря этому кресло долго сохраняет свой первоначальный вид и не выцветает на солнце.
Возможность штабелирования по 6 штук.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина490 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота830 мм
  • Высота до сиденья465 мм
  • Вес3,7 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материалстеклопластик
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасапластик
  • Цветантрацит
  • Страна изготовленияИталия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке24 шт
  • Ширина упаковки1060 мм
  • Высота упаковки2300 мм
  • Глубина упаковки620 мм
  • Объём упаковки1.51 м3

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