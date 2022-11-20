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Диван скамья лофт Д28 - фото 1Диван скамья лофт Д28 - фото 2Диван скамья лофт Д28 - фото 3Диван скамья лофт Д28 - фото 4Диван скамья лофт Д28 - фото 5Диван скамья лофт Д28 - фото 6

Диван скамья лофт Д28

12 оценок
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Скамья складная Батл, большая
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Скамья складная Батл, большая

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота820 мм
  • Ширина1500 мм
  • Глубина580 мм
  • Вес44 кг
  • Материал каркасасталь

Выполненные заказы

Скамья лофт DS 899, серый велюр
Скамья лофт DS 899, серый велюрСкамья лофт DS 899, серый велюрСкамья лофт DS 899, серый велюрСкамья лофт DS 899, серый велюр
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