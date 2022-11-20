Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота820 мм
- Ширина1500 мм
- Глубина580 мм
- Вес44 кг
- Материал каркасасталь
Диван Ассоль
Диван барный Флэш
Диван Дублин
Диван Винтаж
Диван Simple
Диван София линейный
Диван модульный с каретной стяжкой
Диван Бостон
Диван классический
Диван большой, угловой
Стул Halmar dariusz, белый
Стул Аллуен
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Стул Стейси, розовый бархат/ зотолой каркас
Стул Винус NEW, пластиковый, жемчужный
Стул пластиковый Top Gio, зеленый
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Урна цилиндрическая Балтика