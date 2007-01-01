Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Диван скамья лофт Д28, произведённого компанией ChiedoCover
Диван скамья лофт Д28
33 оценки
29 990
Товар в корзине. Перейти
Диван скамья лофт Д28 - фото 1Диван скамья лофт Д28 - фото 2Диван скамья лофт Д28 - фото 3Диван скамья лофт Д28 - фото 4Диван скамья лофт Д28 - фото 5Диван скамья лофт Д28 - фото 6Диван скамья лофт Д28 - фото 7
Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Диван скамья лофт Д28 производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Диван скамья лофт Д28 производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Диван скамья лофт Д28 производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Диван скамья лофт Д28 производства ChiedoCover

Диван скамья лофт Д28

Артикул: CH-031-693
33 оценки
Основные характеристики
  • Ширина1500 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота820 мм
  • Вес44 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Диван Вальтер 2х местный
Фотография товара Диван Вальтер 2х местный от компании ChiedoCover.
Следующий Диван Квинс П-образный сосна black
Фотография товара Диван Квинс П-образный сосна black от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Диван скамья лофт Д28: индустриальный шарм для заведений

Уникальный характер в каждой детали
Диван Д28 сочетает в себе брутальную эстетику лофта и продуманный комфорт. Её металлический каркас с эффектом искусственного состаривания придаёт интерьеру индустриальный шарм, а деревянная спинка и квадратная стёжка сиденья добавляют уют. Идеальное решение для кафе, ресторанов и отелей в стиле лофт, где важны индивидуальность и атмосфера.

Преимущества:
Прочная металлическая конструкция выдерживает интенсивную эксплуатацию
Удобное сиденье с плотной набивкой и эргономичной стёжкой
Уникальный винтажный вид создаёт запоминающийся образ пространства

Почему стоит выбрать Диван Д28?
✔ Стильный акцент — сочетание металла, дерева и текстиля оживит любой интерьер
✔ Практичность — износостойкие материалы легко содержать в идеальном состоянии
✔ Универсальность — подходит для зон ожидания, кулинарных пространств и лаунж-зон

Выбирайте скамью Д28 для мест, где важны индивидуальность и стиль. Это инвестиция в атмосферу, которую оценят ваши гости!

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина1500 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота820 мм
  • Вес44 кг
  • Материал каркасасталь, дерево, металл

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Миконос белый/ бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от83 690
Оптовая цена

Диван пластиковый с подушками Миконос белый/ бежевый

85
  • бежевый, серый
  • белый, серый
Фотография товара Диван Десвилль, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Десвилль, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от30 490
Оптовая цена

Диван Десвилль, серый

78
Фотография товара Диван Кланг, велюр фиолетовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Кланг, велюр фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
от21 290
Оптовая цена

Диван Кланг, велюр фиолетовый

12
Фотография товара Диван Кланг, велюр белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Кланг, велюр белый, произведённого компанией ChiedoCover
от21 290
Оптовая цена

Диван Кланг, велюр белый

12
Фотография товара Диван Дэймос, велюр черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Дэймос, велюр черный, произведённого компанией ChiedoCover
от23 590
Оптовая цена

Диван Дэймос, велюр черный

13
Фотография товара Касабланка диван 2-местный плетеный из роупа, серо- коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Касабланка диван 2-местный плетеный из роупа, серо- коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
73 290
Оптовая цена

Касабланка диван 2-местный плетеный из роупа, серо- коричневый

15
  • бежевый
  • коричневый, серый
  • серый
Распродажа
Фотография товара Диван Амстердам трёхместный, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Амстердам трёхместный, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
99 99010
111 090 ₽

Диван Амстердам трёхместный, коричневый

12
Фотография товара Диван Папилла, велюр, 132 см, светло-коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Папилла, велюр, 132 см, светло-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
27 790

Диван Папилла, велюр, 132 см, светло-коричневый

6
Фотография товара Секция Бальдор двухместная, оранжево-синяя от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Секция Бальдор двухместная, оранжево-синяя, произведённого компанией ChiedoCover
22 090

Секция Бальдор двухместная, оранжево-синяя

8
  • красный
  • оранжевый, синий
  • синий, салатовый
  • желтый, синий
Фотография товара Диван Сантур трехместный, бледно-желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Сантур трехместный, бледно-желтый, произведённого компанией ChiedoCover
27 690

Диван Сантур трехместный, бледно-желтый

6

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Стул Рич, рогожка бежево-голубая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Рич, рогожка бежево-голубая, произведённого компанией ChiedoCover
21 69051
43 490 ₽

Стул Рич, рогожка бежево-голубая

13
В наличии 5 шт.
Новинка
Фотография товара Стол Стакс, черный/керамика белая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Стакс, черный/керамика белая, произведённого компанией ChiedoCover
39 690

Стол Стакс, черный/керамика белая

6
  • белый, черный
  • бежевый, черный, мрамор
Фотография товара Стул Тилл, синий, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тилл, синий, хром, произведённого компанией ChiedoCover
2 990

Стул Тилл, синий, хром

12
Распродажа
Фотография товара Стол 1205ДП, алюминий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол 1205ДП, алюминий, произведённого компанией ChiedoCover
8 79013
9 990 ₽

Стол 1205ДП, алюминий

15
В наличии 25 шт.
Фотография товара Стул Игнис, ножки черные, велюр серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Игнис, ножки черные, велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690

Стул Игнис, ножки черные, велюр серый

61
Хит
Фотография товара Стол обеденный Iona 180 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Iona 180, произведённого компанией ChiedoCover
от43 790

Стол обеденный Iona 180

41
Распродажа
Настоящее фото товара Стул Изо, пластик, красный, произведённого компанией ChiedoCover
1 89025
2 490 ₽Оптовая цена

Стул Изо, пластик, красный

15
Настоящее фото товара Стол нераздвижной Лаки мини 900мм, фрост, белый муар, произведённого компанией ChiedoCover
9 690

Стол нераздвижной Лаки мини 900мм, фрост, белый муар

14
  • белый, темно-серый
  • серый, черный
  • коричневый, черный
  • черный
Фотография товара Стул Джонс от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Джонс, произведённого компанией ChiedoCover
5 290
Оптовая цена

Стул Джонс

5
Фотография товара Стол Тамео, серый, ножка черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Тамео, серый, ножка черная, произведённого компанией ChiedoCover
6 590

Стол Тамео, серый, ножка черная

9
  • белый, черный
  • серый, черный
  • черный
  • коричневый, черный
В наличии 50 шт.

Другие товары из раздела диваны для кафе

Настоящее фото товара Модуль Нимбус 1-местный угловой, произведённого компанией ChiedoCover
от32 390
Оптовая цена

Модуль Нимбус 1-местный угловой

82
Настоящее фото товара Модуль Нимбус 2-х местный прямой, произведённого компанией ChiedoCover
от44 390
Оптовая цена

Модуль Нимбус 2-х местный прямой

42
Фотография товара Диван пластиковый плетеный угловой с подушками Монако Лаундж Корнер антрацит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван пластиковый плетеный угловой с подушками Монако Лаундж Корнер антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
от130 990
Оптовая цена

Диван пластиковый плетеный угловой с подушками Монако Лаундж Корнер антрацит

42
  • белый
  • коричневый
  • серый
В наличии 1 шт.
Фотография товара Диван Веранда от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Веранда, произведённого компанией ChiedoCover
38 690
Оптовая цена

Диван Веранда

52
  • коричневый
  • белый
  • бежевый
Фотография товара Диван угловой Лаунж, левый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван угловой Лаунж, левый, произведённого компанией ChiedoCover
69 790
Оптовая цена

Диван угловой Лаунж, левый

43
  • бежевый, коричневый
  • коричневый
Фотография товара Диван 3х-местный Лаунж Box от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван 3х-местный Лаунж Box, произведённого компанией ChiedoCover
118 490
Оптовая цена

Диван 3х-местный Лаунж Box

42
  • бежевый, коричневый
  • коричневый
Фотография товара Диван Бран, серо-коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Бран, серо-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
111 390
Оптовая цена

Диван Бран, серо-коричневый

68
  • синий
  • желтый, синий
  • коричневый
  • зеленый
Фотография товара Кушетка kuhturi, velvet, венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кушетка kuhturi, velvet, венге, произведённого компанией ChiedoCover
от38 590
Оптовая цена

Кушетка kuhturi, velvet, венге

44
Фотография товара Кушетка kuhturi, velvet белая, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кушетка kuhturi, velvet белая, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от38 590
Оптовая цена

Кушетка kuhturi, velvet белая, серый

36
Хит
Фотография товара Диван Кинг, экокожа Спейс Блэк, опоры бук, морилка черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Кинг, экокожа Спейс Блэк, опоры бук, морилка черная, произведённого компанией ChiedoCover
от33 990

Диван Кинг, экокожа Спейс Блэк, опоры бук, морилка черная

69

Товар в корзине

Диван скамья лофт Д28
Диван скамья лофт Д28
от 29 990
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Стул Рич, рогожка бежево-голубая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Рич, рогожка бежево-голубая, произведённого компанией ChiedoCover
21 69051
43 490 ₽

Стул Рич, рогожка бежево-голубая

13
В наличии 5 шт.
Новинка
Фотография товара Стол Стакс, черный/керамика белая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Стакс, черный/керамика белая, произведённого компанией ChiedoCover
39 690

Стол Стакс, черный/керамика белая

6
  • белый, черный
  • бежевый, черный, мрамор
Фотография товара Стул Тилл, синий, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тилл, синий, хром, произведённого компанией ChiedoCover
2 990

Стул Тилл, синий, хром

12
Распродажа
Фотография товара Стол 1205ДП, алюминий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол 1205ДП, алюминий, произведённого компанией ChiedoCover
8 79013
9 990 ₽

Стол 1205ДП, алюминий

15
В наличии 25 шт.

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности