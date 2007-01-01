Характеристики товара
Описание
Диван скамья лофт Д28: индустриальный шарм для заведений
Уникальный характер в каждой детали
Диван Д28 сочетает в себе брутальную эстетику лофта и продуманный комфорт. Её металлический каркас с эффектом искусственного состаривания придаёт интерьеру индустриальный шарм, а деревянная спинка и квадратная стёжка сиденья добавляют уют. Идеальное решение для кафе, ресторанов и отелей в стиле лофт, где важны индивидуальность и атмосфера.
Преимущества:
Прочная металлическая конструкция выдерживает интенсивную эксплуатацию
Удобное сиденье с плотной набивкой и эргономичной стёжкой
Уникальный винтажный вид создаёт запоминающийся образ пространства
Почему стоит выбрать Диван Д28?
✔ Стильный акцент — сочетание металла, дерева и текстиля оживит любой интерьер
✔ Практичность — износостойкие материалы легко содержать в идеальном состоянии
✔ Универсальность — подходит для зон ожидания, кулинарных пространств и лаунж-зон
Выбирайте скамью Д28 для мест, где важны индивидуальность и стиль. Это инвестиция в атмосферу, которую оценят ваши гости!
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1500 мм
- Глубина580 мм
- Высота820 мм
- Вес44 кг
- Материал каркасасталь, дерево, металл
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет