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Диван Grand 2-х местный - фото 1

Диван Grand 2-х местный

13 оценок
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Диван Asgard 2-х местный

Характеристики товара

Описание

142 х 81 х H70, высота от пола до сидения (без подушки) 39 см, подушка на сидение 9 см

каркас: алюминий, в комплекте подушки
МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА (кг): 220
ВЕС НЕТТО: 16,7 кг

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