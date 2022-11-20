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Стул Инфинити металличекий, золотой, кожанная подушка - фото 1

Стул Инфинити металличекий, золотой, кожанная подушка

14 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота960 мм
  • Ширина490 мм
  • Глубина500 мм
  • Вес4.5 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветзолотой, белый

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