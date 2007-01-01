Характеристики товара
Описание
3-местный диван Jimi. Модная расцветка и мягкая обивка, этот диван отлично сочетается в гостиной в нордическом стиле с мебелью светлых тонов для создания нежного и уютного интерьера.
• Каркас из массива лиственницы и клееной фанеры
• Ножки из березы с НЦ-лакировкой
• Подвеска с помощью арочных пружин для сиденья и эластичных лент для спинки
• Наполнитель подлокотников из пеноматериала
• Обивка из легкой ткани меланж 90% полиэстера 10% хлопка
Размеры и вес упаковки :
Габариты - Д187 x В81 x Г48 см
Вес - 39,5 кг.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1850 мм
- Глубина810 мм
- Высота790 мм
- Цветжелтый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки187 мм
- Высота упаковки81 мм
- Глубина упаковки48 мм
- Вес упаковки39 кг
- Изделия стопируютсяНет