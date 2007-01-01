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Настоящее фото товара Диван JIMI, горчичный, произведённого компанией ChiedoCover
Диван JIMI, горчичный
39 оценок
121 590
Товар в корзине. Перейти
Диван JIMI, горчичный - фото 1Диван JIMI, горчичный - фото 2Диван JIMI, горчичный - фото 3Диван JIMI, горчичный - фото 4

Диван JIMI, горчичный

Артикул: CH-017-658
39 оценок
Основные характеристики
  • Длина1850 мм
  • Глубина810 мм
  • Высота790 мм
  • Цветжелтый
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

3-местный диван Jimi. Модная расцветка и мягкая обивка, этот диван отлично сочетается в гостиной в нордическом стиле с мебелью светлых тонов для создания нежного и уютного интерьера.

• Каркас из массива лиственницы и клееной фанеры
• Ножки из березы с НЦ-лакировкой
• Подвеска с помощью арочных пружин для сиденья и эластичных лент для спинки
• Наполнитель подлокотников из пеноматериала
• Обивка из легкой ткани меланж 90% полиэстера 10% хлопка

Размеры и вес упаковки :
Габариты - Д187 x В81 x Г48 см
Вес - 39,5 кг.


Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1850 мм
  • Глубина810 мм
  • Высота790 мм
  • Цветжелтый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки187 мм
  • Высота упаковки81 мм
  • Глубина упаковки48 мм
  • Вес упаковки39 кг
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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