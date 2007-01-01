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Настоящее фото товара Стол обеденный Кричев, произведённого компанией ChiedoCover
Стол обеденный Кричев
75 оценок
53 890
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Стол обеденный Кричев - фото 1Стол обеденный Кричев - фото 2Стол обеденный Кричев - фото 3

Стол обеденный Кричев

Артикул: CH-006-390
75 оценок
Основные характеристики
  • Глубина900 мм
  • Высота760 мм
  • Материалметалл, стекло
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Глубина900 мм
  • Высота760 мм
  • Материалметалл, стекло

Параметры упаковки

  • Вес упаковки85 кг
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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