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          Диваны на металлокаркасе

          от 7 290 ₽
          Сначала популярные
          Настоящее фото товара Диван лофт Фирст, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          19 990 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Диван лофт Фирст
          Настоящее фото товара Диван лофт Нью-Йорк, произведённого компанией ChiedoCover
          22 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Диван лофт Нью-Йорк
          Настоящее фото товара Диван лофт Форвард, произведённого компанией ChiedoCover
          15 990 ₽
          Оптовая цена
          5
          Диван лофт Форвард
          Настоящее фото товара Диван лофт Фолевел, произведённого компанией ChiedoCover
          14 990 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Диван лофт Фолевел
          Настоящее фото товара Диван лофт New 7, произведённого компанией ChiedoCover
          19 990 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Диван лофт New 7
          Настоящее фото товара Диван лофт New 4, произведённого компанией ChiedoCover
          34 990 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Диван лофт New 4
          Настоящее фото товара Диван лофт New 9, произведённого компанией ChiedoCover
          29 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Диван лофт New 9
          Настоящее фото товара Диван лофт Стэйт Гросс, произведённого компанией ChiedoCover
          19 990 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Диван лофт Стэйт Гросс
          Настоящее фото товара Диван Лофт 21, произведённого компанией ChiedoCover
          28 980 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Диван Лофт 21
          Гарантия12 месяцев на нашу продукциюНастоящее фото товара Диван лофт Hammer, произведённого компанией ChiedoCover
          19 990 ₽
          Оптовая цена
          5
          Диван лофт Hammer
          Настоящее фото товара Скамья лофт DS 899, произведённого компанией ChiedoCover
          24 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Скамья лофт DS 899
          Настоящее фото товара Диван Д14, произведённого компанией ChiedoCover
          16 590 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Диван Д14
          Настоящее фото товара Диван Д26, произведённого компанией ChiedoCover
          19 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Диван Д26
          Настоящее фото товара Диван Лофт Фурор, произведённого компанией ChiedoCover
          25 990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Диван Лофт Фурор
          Настоящее фото товара Диван угловой Танами, произведённого компанией ChiedoCover
          39 990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Диван угловой Танами
          Настоящее фото товара Диван лофт Стэйт Гросс большой, произведённого компанией ChiedoCover
          29 990 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Диван лофт Стэйт Гросс большой
          Настоящее фото товара Диван лофт Гленден, произведённого компанией ChiedoCover
          23 990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Диван лофт Гленден
          Настоящее фото товара Диван Sofa двухместный, произведённого компанией ChiedoCover
          39 790 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Диван Sofa двухместный
          Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
          Настоящее фото товара Диван Malden, серый, произведённого компанией ChiedoCover-10%
          30 105 ₽33 450 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Диван Malden, серый
          Настоящее фото товара Диван Madison, серый, произведённого компанией ChiedoCover-10%
          33 525 ₽37 250 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Диван Madison, серый
          Настоящее фото товара Диван Dance, серый, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          9 590 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Диван Dance, серый
          Настоящее фото товара Диван Devon, произведённого компанией ChiedoCover-10%
          Новинка
          18 630 ₽20 700 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Диван Devon
          Настоящее фото товара Диван Флорида, произведённого компанией ChiedoCover
          14 490 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Диван Флорида
          Настоящее фото товара Диван Даллас, произведённого компанией ChiedoCover
          14 490 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Диван Даллас
          Настоящее фото товара Диван Техас, произведённого компанией ChiedoCover
          14 490 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Диван Техас
          Настоящее фото товара Диван Аргос, произведённого компанией ChiedoCover
          14 490 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Диван Аргос
          Настоящее фото товара Диван Севилья, произведённого компанией ChiedoCover
          7 290 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Диван Севилья
          Доставкаот 2 дней по России и СНГНастоящее фото товара Диван лофт Adirondack, произведённого компанией ChiedoCover
          19 990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Диван лофт Adirondack
          Настоящее фото товара Диван лофт Cenacula, произведённого компанией ChiedoCover
          19 990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Диван лофт Cenacula
          Настоящее фото товара Диван Keln 2х местный, произведённого компанией ChiedoCover
          13 140 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Диван Keln 2х местный
          Настоящее фото товара Диван Verona 2-х местный, произведённого компанией ChiedoCover
          17 500 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Диван Verona 2-х местный
          Настоящее фото товара Диван Asgard 2-х местный, произведённого компанией ChiedoCover
          18 235 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Диван Asgard 2-х местный
          Настоящее фото товара Диван Veil 3-х местный, произведённого компанией ChiedoCover
          50 085 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Диван Veil 3-х местный
          Настоящее фото товара Диван Veil 2-х местный, произведённого компанией ChiedoCover
          41 365 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Диван Veil 2-х местный
          Настоящее фото товара Диван Grand 3-х местный, произведённого компанией ChiedoCover
          32 735 ₽
          Оптовая цена
          5
          Диван Grand 3-х местный
          Настоящее фото товара Диван Grand 2-х местный, произведённого компанией ChiedoCover
          27 045 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Диван Grand 2-х местный
          Настоящее фото товара Модуль VEIL 1-местный угловой, произведённого компанией ChiedoCover
          26 550 ₽
          Оптовая цена
          5
          Модуль VEIL 1-местный угловой
          Настоящее фото товара Модуль VEIL 1-местный прямой, произведённого компанией ChiedoCover
          21 150 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Модуль VEIL 1-местный прямой
          Настоящее фото товара Модуль VEIL 2-х местный прямой, произведённого компанией ChiedoCover
          36 330 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Модуль VEIL 2-х местный прямой
          Настоящее фото товара Модуль VEIL 2-х местный угловой левый, произведённого компанией ChiedoCover
          37 600 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Модуль VEIL 2-х местный угловой левый
          Низкие ценыИ скидки каждый день!Настоящее фото товара Модуль VEIL 2-х местный угловой правый, произведённого компанией ChiedoCover
          37 600 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Модуль VEIL 2-х местный угловой правый
          Настоящее фото товара Модуль GRAND 1-местный угловой, произведённого компанией ChiedoCover
          17 355 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Модуль GRAND 1-местный угловой
          Настоящее фото товара Модуль GRAND 1-местный прямой, произведённого компанией ChiedoCover
          13 825 ₽
          Оптовая цена
          5
          Модуль GRAND 1-местный прямой
          Настоящее фото товара Модуль GRAND 2-х местный прямой, произведённого компанией ChiedoCover
          23 750 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Модуль GRAND 2-х местный прямой
          Настоящее фото товара Модуль GRAND 2-х местный угловой, произведённого компанией ChiedoCover
          24 580 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Модуль GRAND 2-х местный угловой
          Настоящее фото товара Диван Кон Пана, произведённого компанией ChiedoCover
          51 890 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Диван Кон Пана
          Настоящее фото товара Диван Сан Ремо, произведённого компанией ChiedoCover
          46 790 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Диван Сан Ремо

          Почему нас выбирают?

          • Быстрая доставка

            от 2 дней, по всей России и СНГ

          • Низкие цены

            на всю продукцию, скидки и акции

          • Бесплатные образцы

            мебели и текстиля

          • Удобная оплата

            Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

          • Своё производство

            Более 90% продукции мы производим сами

          • В наличии и под заказ

            Готовая к отправке и индивидуальная продукция

          Подробнее о ChiedoCover

          Частые вопросы

          • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

            Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

            Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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          Отзывы о продукции ChiedoCover

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