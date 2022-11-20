Характеристики товара
Описание
Два журнальных столика с белой треугольной столешницей разного размера в наборе. Столешница изготовлена из МДФ, ножки металлические. Белый цвет столика не перетягивает внимание и хорошо сочетается с разными фактурами и материалами мебели.
Ножки: металл
Столешница: МДФ
Ширина (1): 80см. Глубина (1): 80см. Высота (1): 44 см.
Ширина (2): 60см Глубина: 60 см. Высота (2) : 36 см.
Нагрузка: 80 кг.
Вес: 11,5 кг.
Китай
1 коробка / 1 комплект.
Габариты: 90х88х11
Вес брутто: 13 кг.
Объем: 0,09
Основные характеристики
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки900 мм
- Высота упаковки880 мм
- Глубина упаковки110 мм
- Объём упаковки0.09 м3
- Вес упаковки13 кг