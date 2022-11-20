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Набор журнальный столиков Агата

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Стол журнальный Гэтсби
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Стол журнальный Гэтсби

Характеристики товара

Описание

Два журнальных столика с белой треугольной столешницей разного размера в наборе. Столешница изготовлена из МДФ, ножки металлические. Белый цвет столика не перетягивает внимание и хорошо сочетается с разными фактурами и материалами мебели.

Ножки: металл
Столешница: МДФ
Ширина (1): 80см. Глубина (1): 80см. Высота (1): 44 см.
Ширина (2): 60см Глубина: 60 см. Высота (2) : 36 см.
Нагрузка: 80 кг.
Вес: 11,5 кг.
Китай

1 коробка / 1 комплект.

Габариты: 90х88х11

Вес брутто: 13 кг.

Объем: 0,09

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Основные характеристики

  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки900 мм
  • Высота упаковки880 мм
  • Глубина упаковки110 мм
  • Объём упаковки0.09 м3
  • Вес упаковки13 кг

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