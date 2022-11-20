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Журнальный стол Инсигния 120 x 60 серебро

13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Журнальный стол ИНСИГНИЯ, благодаря оригинальной форме, станет ярким дизайнерским акцентом в интерьере. Каркас стола изготовлен из нержавеющей стали, столешница - закаленное стекло.

1 коробка / 1 шт.

Габариты: 128*65*15

Масса брутто: 24,0 кг.

Объем: 0,116

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Основные характеристики

  • Высота400 мм
  • Ширина1200 мм
  • Длина600 мм
  • Вес21 кг
  • Материал столешницыстекло
  • Материал подстольясталь
  • Максимальная нагрузка15 кг
  • Цветсеребряный
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки1280 мм
  • Высота упаковки650 мм
  • Глубина упаковки150 мм
  • Объём упаковки0.12 м3
  • Вес упаковки24 кг

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