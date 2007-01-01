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Настоящее фото товара Журнальный стол Инсигния 120 х 60 серебро, произведённого компанией ChiedoCover
Журнальный стол Инсигния 120 х 60 серебро
26 оценок
17 69063
46 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
Журнальный стол Инсигния 120 х 60 серебро - фото 1Журнальный стол Инсигния 120 х 60 серебро - фото 2Журнальный стол Инсигния 120 х 60 серебро - фото 3Журнальный стол Инсигния 120 х 60 серебро - фото 4Журнальный стол Инсигния 120 х 60 серебро - фото 5
Распродажа

Журнальный стол Инсигния 120 х 60 серебро

Артикул: CH-004-307
26 оценок
Основные характеристики
  • Длина1200 мм
  • Ширина600 мм
  • Глубина1200 мм
  • Высота400 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Журнальный стол ИНСИГНИЯ, благодаря оригинальной форме, станет ярким дизайнерским акцентом в интерьере. Каркас стола изготовлен из нержавеющей стали, столешница - закаленное стекло.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1200 мм
  • Ширина600 мм
  • Глубина1200 мм
  • Высота400 мм
  • Вес21 кг
  • Максимальная нагрузка15 кг
  • Материал столешницыстекло
  • Материал подстольясталь
  • Цветсеребряный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки1280 мм
  • Высота упаковки650 мм
  • Глубина упаковки150 мм
  • Вес упаковки24 кг
  • Объём упаковки0.12 м3
  • Габариты упаковки для логистики1280
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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