Характеристики товара
Описание
Журнальный стол в современном дизайне 50*32. Столешница из закаленного стекла прозрачного цвета. Каркас сталь цвета серебра.
1 Коробка / 1 шт.
Габариты: 62*55*15
Масса брутто: 6 кг.
Объем: 0,051
Основные характеристики
- Высота580 мм
- Ширина320 мм
- Длина500 мм
- Вес4 кг
- Материал столешницыстекло
- Материал подстольясталь
- Максимальная нагрузка10 кг
- Цветсеребряный
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки620 мм
- Высота упаковки550 мм
- Глубина упаковки150 мм
- Объём упаковки0.05 м3
- Вес упаковки6 кг