Характеристики товара
Описание
Журнальный столик из нержавеющей стали 50*32. Столешница из закаленного стекла прозрачного цвета. Каркас сталь цвета серебра.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина500 мм
- Ширина500 мм
- Глубина320 мм
- Высота580 мм
- Вес4 кг
- Максимальная нагрузка10 кг
- Материал столешницыстекло
- Материал подстольясталь
- Цветсеребряный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки620 мм
- Высота упаковки550 мм
- Глубина упаковки150 мм
- Вес упаковки6 кг
- Объём упаковки0.11 м3
- Габариты упаковки для логистики610
- Изделия стопируютсяНет