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Настоящее фото товара Журнальный столик Бостон 50 х 32 серебро, произведённого компанией ChiedoCover
Журнальный столик Бостон 50 х 32 серебро
26 оценок
12 49038
19 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
Журнальный столик Бостон 50 х 32 серебро - фото 1Журнальный столик Бостон 50 х 32 серебро - фото 2Журнальный столик Бостон 50 х 32 серебро - фото 3
Распродажа

Журнальный столик Бостон 50 х 32 серебро

Артикул: CH-004-344
26 оценок
Основные характеристики
  • Длина500 мм
  • Ширина500 мм
  • Глубина320 мм
  • Высота580 мм
Все характеристики
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Характеристики товара

Описание

Журнальный столик из нержавеющей стали 50*32. Столешница из закаленного стекла прозрачного цвета. Каркас сталь цвета серебра.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина500 мм
  • Ширина500 мм
  • Глубина320 мм
  • Высота580 мм
  • Вес4 кг
  • Максимальная нагрузка10 кг
  • Материал столешницыстекло
  • Материал подстольясталь
  • Цветсеребряный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки620 мм
  • Высота упаковки550 мм
  • Глубина упаковки150 мм
  • Вес упаковки6 кг
  • Объём упаковки0.11 м3
  • Габариты упаковки для логистики610
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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