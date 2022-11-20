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Журнальный столик Бостон 50 x 32 серебро

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Журнальный стол Инсигния 55 x 55 темный

Характеристики товара

Описание

Журнальный стол в современном дизайне 50*32. Столешница из закаленного стекла прозрачного цвета. Каркас сталь цвета серебра.

1 Коробка / 1 шт.

Габариты: 62*55*15

Масса брутто: 6 кг.

Объем: 0,051

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Основные характеристики

  • Высота580 мм
  • Ширина320 мм
  • Длина500 мм
  • Вес4 кг
  • Материал столешницыстекло
  • Материал подстольясталь
  • Максимальная нагрузка10 кг
  • Цветсеребряный
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки620 мм
  • Высота упаковки550 мм
  • Глубина упаковки150 мм
  • Объём упаковки0.05 м3
  • Вес упаковки6 кг

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