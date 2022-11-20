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Диван Макадо угловой орех, Mustard - фото 1Диван Макадо угловой орех, Mustard - фото 2Диван Макадо угловой орех, Mustard - фото 3Диван Макадо угловой орех, Mustard - фото 4Диван Макадо угловой орех, Mustard - фото 5

Диван Макадо угловой орех, Mustard

15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Диван Макадо Угловой станет приятным приобретением для вашего дома.
Диван изготовлен: из массива сосны, а значит из экологически чистого материала.
Мягкий матрас и шесть приспинных подушек позволяют с комфортом разместиться на данном диване.
Материал обивки: рогожа, вельвет, или экокожа на выбор.
Угловой диван Макадо совмещает в себе хорошее качество и дизайн.

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Основные характеристики

  • Длина2180 мм
  • Ширина1530 мм
  • Высота800 мм
  • Вес80 кг
  • Материалткань, вельвет, дерево, сосна
  • Цветжелтый, коричневый

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