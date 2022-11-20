Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина550 мм
- Глубина880 мм
- Высота1000 мм
- Материал каркасагнутоклееный шпон
- Цветбежевый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Объём упаковки0.18 м3
- Вес упаковки14 кг
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