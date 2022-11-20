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Кресло-глайдер Чимботе, шпон

Артикул: CH-051-634
10 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина550 мм
  • Глубина880 мм
  • Высота1000 мм
  • Материал каркасагнутоклееный шпон
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Объём упаковки0.18 м3
  • Вес упаковки14 кг

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