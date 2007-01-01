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Стол разборный Гармония, серый

Артикул: CH-073-060
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Идеальное решение для создания уютной обеденной зоны на вашей веранде или в саду. Он сочетает в себе практичность, стиль и прочность, что делает его идеальным выбором для отдыха на свежем воздухе.Стол выполнен из высококачественной стали, обработанной специальным покрытием, которое защищает его от воздействия влаги и ультрафиолетовых лучей. Это обеспечивает долгий срок службы и сохраняет его первоначальный вид даже после многих сезонов использования.Прямоугольная форма стола позволяет разместить на нем комфортно большую компанию. Он имеет достаточное пространство для размещения пищи, напитков и посуды, что делает его идеальным для семейных праздников или дружеских посиделок на улице.Кроме того, стол разборный, что позволяет легко убрать его и он не будет занимать много места.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1400 мм
  • Ширина800 мм
  • Высота720 мм
  • Вес14.8 кг
  • Материалротанг, закаленое стекло
  • Материал каркасасталь
  • Цветсерый
  • ФормаПрямоугольная

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.12 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Стол разборный Гармония, серый
Стол разборный Гармония, серый
29 190
В корзине

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