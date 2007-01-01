Характеристики товара
Описание
Идеальное решение для создания уютной обеденной зоны на вашей веранде или в саду. Он сочетает в себе практичность, стиль и прочность, что делает его идеальным выбором для отдыха на свежем воздухе.Стол выполнен из высококачественной стали, обработанной специальным покрытием, которое защищает его от воздействия влаги и ультрафиолетовых лучей. Это обеспечивает долгий срок службы и сохраняет его первоначальный вид даже после многих сезонов использования.Прямоугольная форма стола позволяет разместить на нем комфортно большую компанию. Он имеет достаточное пространство для размещения пищи, напитков и посуды, что делает его идеальным для семейных праздников или дружеских посиделок на улице.Кроме того, стол разборный, что позволяет легко убрать его и он не будет занимать много места.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1400 мм
- Ширина800 мм
- Высота720 мм
- Вес14.8 кг
- Материалротанг, закаленое стекло
- Материал каркасасталь
- Цветсерый
- ФормаПрямоугольная
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.12 м3
- Изделия стопируютсяНет