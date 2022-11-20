Характеристики товара
Описание
Пуф каркасный
Основные характеристики
- Высота350 мм
- Диаметр565 мм
- Материалткань, дерево, пенополиуретан
- Цветбежевый
Пуф каркасный
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