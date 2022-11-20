Характеристики товара
Описание
Компрессорный хьюмидор позволяет хранить до 650 сигар в комфортных климатических условиях. Внутри модели автоматически поддерживается заданная пользователем температура, а постоянный контроль уровня воды и большая поверхность испарения обеспечивают непрерывное увлажнение воздуха внутри шкафа, что создает оптимальные условия для сохранения качества и вкуса сигар в течение длительного времени. Современная компрессорная система охлаждения характеризуется отличной мощностью и надежностью, а также позволяет использовать хьюмидор при температуре от +16С до +22C. Полки из натурального испанского кедра хорошо впитывают влагу и отдают ее в воздух. Фильтр на основе угля предотвращает попадание посторонних запахов в шкаф. Дверь с антиультрафиолетовым стеклопакетом предохраняет содержимое от воздействия солнечного света. Имеется встроенный замок с ключом.
Основные характеристики
- Ширина595 мм
- Глубина578 мм
- Высота820 мм
- Объем145 л
- Мощность58 Вт