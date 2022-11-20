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Шкаф для хранения сигар BR-650 black - фото 1Шкаф для хранения сигар BR-650 black - фото 2Шкаф для хранения сигар BR-650 black - фото 3Шкаф для хранения сигар BR-650 black - фото 4

Шкаф для хранения сигар BR-650 black

Артикул: CH-049-132
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Компрессорный хьюмидор позволяет хранить до 650 сигар в комфортных климатических условиях. Внутри модели автоматически поддерживается заданная пользователем температура, а постоянный контроль уровня воды и большая поверхность испарения обеспечивают непрерывное увлажнение воздуха внутри шкафа, что создает оптимальные условия для сохранения качества и вкуса сигар в течение длительного времени. Современная компрессорная система охлаждения характеризуется отличной мощностью и надежностью, а также позволяет использовать хьюмидор при температуре от +16С до +22C. Полки из натурального испанского кедра хорошо впитывают влагу и отдают ее в воздух. Фильтр на основе угля предотвращает попадание посторонних запахов в шкаф. Дверь с антиультрафиолетовым стеклопакетом предохраняет содержимое от воздействия солнечного света. Имеется встроенный замок с ключом.

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Основные характеристики

  • Ширина595 мм
  • Глубина578 мм
  • Высота820 мм
  • Объем145 л
  • Мощность58 Вт
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