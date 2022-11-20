Товар в корзине. Перейти
Кресло офисное Артио, белый - фото 1Кресло офисное Артио, белый - фото 2Кресло офисное Артио, белый - фото 3

Кресло офисное Артио, белый

Артикул: CH-051-476
15 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло офисное Анукет V
Кресло офисное Анукет V
Следующий Кресло офисное Артио, хром
Кресло офисное Анукет V

Характеристики товара

Описание

Подлокотники - пластиковые. Механизм качания с возможностью фиксации в рабочем положении.

Возможные цвета исполнения: Серый, Черный, Оранжевый, Салатовый, Синий, Красный, Бордо

Материалы исполнения моделиМатериалы возможного исполнения на заказ
Ткань TW, спинка - сеткаТкань TW-12 серый, Ткань TW-10 синий, Ткань TW-13 бордо, Ткань TW-08 красный
Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина585 мм
  • Глубина690 мм
  • Высота950/1080 мм
  • Глубина сиденья480 мм
  • Высота до сиденья480/610 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • ОбивкаСиденье - ткань TW, спинка - сетка
  • Наполнительпоролон
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Диван Шлягер, произведённого компанией ChiedoCover
от38 990
Оптовая цена
60

Диван Шлягер

Стул Dystopia Прозрачный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Dystopia Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 690
Оптовая цена
31

Стул Dystopia Прозрачный, пластиковый

Настоящее фото товара Вешалка ЛЭП, произведённого компанией ChiedoCover
17 990
Оптовая цена
46

Вешалка ЛЭП

Детское кресло MyPony, розовыйНастоящее фото товара Детское кресло MyPony, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
92 890
Оптовая цена
37

Детское кресло MyPony, розовый

Настоящее фото товара Кресло Овали Стандарт, произведённого компанией ChiedoCover
от41 190
Оптовая цена
49

Кресло Овали Стандарт

СТУЛ EAMES M ГОРЧИЧНЫЙНастоящее фото товара СТУЛ EAMES M ГОРЧИЧНЫЙ, произведённого компанией ChiedoCover
3 990
Оптовая цена
146

СТУЛ EAMES M ГОРЧИЧНЫЙ

Обеденный стул Чико, темно-синийНастоящее фото товара Обеденный стул Чико, темно-синий, произведённого компанией ChiedoCover
5 190
Оптовая цена
53

Обеденный стул Чико, темно-синий

В наличии 1 шт.

Другие товары из раздела мебель для гостиной

Офисный стеллаж КассельНастоящее фото товара Офисный стеллаж Кассель, произведённого компанией ChiedoCover
14 790
Оптовая цена
48

Офисный стеллаж Кассель

Офисный стеллаж ХагенНастоящее фото товара Офисный стеллаж Хаген, произведённого компанией ChiedoCover
17 390
Оптовая цена
33

Офисный стеллаж Хаген

Офисный стеллаж НойсНастоящее фото товара Офисный стеллаж Нойс, произведённого компанией ChiedoCover
6 890
Оптовая цена
45

Офисный стеллаж Нойс

Распродажа
Ортопедическое кресло ТуринНастоящее фото товара Ортопедическое кресло Турин, произведённого компанией ChiedoCover
от44 6906
47 300 ₽Оптовая цена
32

Ортопедическое кресло Турин

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 смНастоящее фото товара Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см, произведённого компанией ChiedoCover
6 990
Оптовая цена
38

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см

В наличии 15 шт.
Диван Флори-Б velvet венге blackНастоящее фото товара Диван Флори-Б velvet венге black, произведённого компанией ChiedoCover
24 890
Оптовая цена
86

Диван Флори-Б velvet венге black