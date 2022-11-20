Характеристики товара
Описание
Подлокотники - пластиковые. Механизм качания с возможностью фиксации в рабочем положении.
Возможные цвета исполнения: Серый, Черный, Оранжевый, Салатовый, Синий, Красный, Бордо
|Материалы исполнения модели
|Материалы возможного исполнения на заказ
|Ткань TW, спинка - сетка
|Ткань TW-12 серый, Ткань TW-10 синий, Ткань TW-13 бордо, Ткань TW-08 красный
Основные характеристики
- Ширина585 мм
- Глубина690 мм
- Высота950/1080 мм
- Глубина сиденья480 мм
- Высота до сиденья480/610 мм
- Максимальная нагрузка120 кг
- ОбивкаСиденье - ткань TW, спинка - сетка
- Наполнительпоролон
- Цветчерный
- Страна изготовленияРоссия