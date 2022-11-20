Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота700 мм
- Ширина80 мм
- Длина800 мм
- Материал подстольяметалл
- Цветчерный
- Страна изготовленияРоссия
Опора для стола X образная в стиле Лофт - черное
Опора для стола П-образное
Подстолье 1028
Подстолье 1284
Подстолье 1019EM
Подстолье 1029EM
Подстолье 1026EM
Подстолье 1061EM
Подстолье 1064EM
Подстолье 1062EM
Стул барный Малави белый
Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, коричневый, кожзам красный
Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, черный, кожзам черный
Стул Хит 20мм с каретной стяжкой, золото, кожзам голубой
Стул Rino
Кресло офисное LIBRA экокожа белый
Барный стул Милан
Подстолье 1065EM
Подстолье 1063EM
Подстолье 1042EM
Стальное Подстолье 1030EM барное
Стальное Подстолье 1022EM
Стальное Подстолье 1027EM двойное
Стальное Подстолье 1003EM двойное
Стальное Подстолье 1021EM
Подстолье Манаус К1
Подстолье Kochur