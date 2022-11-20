Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина700 мм
- Глубина180 мм
- Высота720 мм
- Профиль каркаса60х30 мм
- Вес5,73 кг
- Цветчерный
- Страна изготовленияРоссия
Подстолье 2106EM
Подстолье 1058EM
Подстолье 1297EM
Подстолье 1296EM
Подстолье 2110EM
Подстолье 2108EM
Подстолье 2109EM
Подстолье 2111EM
Подстолье 1295EM
Подстолье 2104EM
Стул барный Порше белый
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Стул лофт Дарк
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Стул Денвер 20мм - Лайт, черный, кожзам черный
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