Товар в корзине. Перейти
Подстолье Лофт Фюрт - фото 1Подстолье Лофт Фюрт - фото 2Подстолье Лофт Фюрт - фото 3

Подстолье Лофт Фюрт

Артикул: CH-050-811
11 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Подстолье Фуд-корт, металл
Подстолье Фуд-корт, металл
Следующий Стол Лофт-95, журнальный
Подстолье Фуд-корт, металл

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина700 мм
  • Глубина180 мм
  • Высота720 мм
  • Профиль каркаса60х30 мм
  • Вес5,73 кг
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия

Похожие товары

Настоящее фото товара Подстолье 2106EM, произведённого компанией ChiedoCover
10 490
Оптовая цена
7

Подстолье 2106EM

Настоящее фото товара Подстолье 1058EM, произведённого компанией ChiedoCover
14 690
Оптовая цена
6

Подстолье 1058EM

В наличии 28 шт.
Настоящее фото товара Подстолье 1297EM, произведённого компанией ChiedoCover
17 990
Оптовая цена
4

Подстолье 1297EM

В наличии 30 шт.
Подстолье 1296EMНастоящее фото товара Подстолье 1296EM, произведённого компанией ChiedoCover
8 390
Оптовая цена
13

Подстолье 1296EM

В наличии 30 шт.
Подстолье 2110EMНастоящее фото товара Подстолье 2110EM, произведённого компанией ChiedoCover
19 990
Оптовая цена
12

Подстолье 2110EM

Подстолье 2108EMНастоящее фото товара Подстолье 2108EM, произведённого компанией ChiedoCover
16 990
Оптовая цена
2

Подстолье 2108EM

Подстолье 2109EMНастоящее фото товара Подстолье 2109EM, произведённого компанией ChiedoCover
16 790
Оптовая цена
13

Подстолье 2109EM

В наличии 19 шт.
Подстолье 2111EMНастоящее фото товара Подстолье 2111EM, произведённого компанией ChiedoCover
22 790
Оптовая цена
2

Подстолье 2111EM

В наличии 10 шт.
Подстолье 1295EMНастоящее фото товара Подстолье 1295EM, произведённого компанией ChiedoCover
27 490
Оптовая цена
9

Подстолье 1295EM

В наличии 13 шт.
Подстолье 2104EMНастоящее фото товара Подстолье 2104EM, произведённого компанией ChiedoCover
7 890
Оптовая цена
3

Подстолье 2104EM

В наличии 1 шт.
С этим товаром покупают
Стул барный Порше белыйНастоящее фото товара Стул барный Порше белый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 49026
9 990 ₽Оптовая цена
7

Стул барный Порше белый

В наличии 384 шт.
Стул барный Купер коричневыйНастоящее фото товара Стул барный Купер коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99045
8 990 ₽Оптовая цена
6

Стул барный Купер коричневый

В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Стул Eames DSW DEEP, белые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
6 690
Оптовая цена
9

Стул Eames DSW DEEP, белые ножки

Настоящее фото товара Стул Eames DSW DEEP, светлые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
6 690
Оптовая цена
16

Стул Eames DSW DEEP, светлые ножки

Барный стул Роки белая кожаНастоящее фото товара Барный стул Роки белая кожа, произведённого компанией ChiedoCover
5 690
Оптовая цена
2

Барный стул Роки белая кожа

В наличии 36 шт.
Стул Осло светло-коричневая экокожаНастоящее фото товара Стул Осло светло-коричневая экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
от19 390
Оптовая цена
7

Стул Осло светло-коричневая экокожа

Стул лофт ДаркНастоящее фото товара Стул лофт Дарк, произведённого компанией ChiedoCover
от6 290
10

Стул лофт Дарк

Другие товары из разделадругие
Настоящее фото товара Стул Victoria Ghost Синий, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
10 690
Оптовая цена
12

Стул Victoria Ghost Синий, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Луи Гост Синий, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
12 490
Оптовая цена
4

Стул Луи Гост Синий, пластиковый

Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
11 190
Оптовая цена
16

Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковый

В наличии 5 шт.
Настоящее фото товара Стул Наполеон Серебро, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
10

Стул Наполеон Серебро, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Dystopia Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 690
Оптовая цена
5

Стул Dystopia Дымчатый, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Лили Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
7 190
Оптовая цена
10

Стул Лили Дымчатый, пластиковый

Стул Лили Бежевый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Лили Бежевый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
7 190
Оптовая цена
4

Стул Лили Бежевый, пластиковый

Стул Денвер 20мм - Лайт, черный, кожзам черныйНастоящее фото товара Стул Денвер 20мм - Лайт, черный, кожзам черный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 69025
2 240 ₽
27

Стул Денвер 20мм - Лайт, черный, кожзам черный

Стул Бостон 20мм - Лайт, антик серебро, кожзам черныйНастоящее фото товара Стул Бостон 20мм - Лайт, антик серебро, кожзам черный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 69016
2 000 ₽
36

Стул Бостон 20мм - Лайт, антик серебро, кожзам черный