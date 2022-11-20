Товар в корзине. Перейти
Консоль Halden - фото 1Консоль Halden - фото 2Консоль Halden - фото 3

Консоль Halden

Артикул: CH-050-182
14 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол журнальный Staff
Стол журнальный Staff
Следующий Подстолье Лофт-105
Стол журнальный Staff

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина1200 мм
  • Глубина300 мм
  • Высота1030 мм
  • Материалметалл, дерево
  • Цветбежевый, черный
  • Страна изготовленияРоссия

Похожие товары

Стол Консоль ИнсигнияНастоящее фото товара Стол Консоль Инсигния, произведённого компанией ChiedoCover
от36 99046
67 990 ₽Оптовая цена
16

Стол Консоль Инсигния

В наличии 18 шт.
Стол Консоль Арт Деко сереброНастоящее фото товара Стол Консоль Арт Деко серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от25 99051
51 990 ₽Оптовая цена
5

Стол Консоль Арт Деко серебро

В наличии 38 шт.
Консольный столик Бруклин 115 x 30 сереброНастоящее фото товара Консольный столик Бруклин 115 x 30 серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от23 99042
40 990 ₽Оптовая цена
11

Консольный столик Бруклин 115 x 30 серебро

В наличии 45 шт.
Консольный столик Бруклин 120 x 40 сереброНастоящее фото товара Консольный столик Бруклин 120 x 40 серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от21 99049
42 990 ₽Оптовая цена
15

Консольный столик Бруклин 120 x 40 серебро

В наличии 37 шт.
Консольный столик Бруклин 115 x 30 золотоНастоящее фото товара Консольный столик Бруклин 115 x 30 золото, произведённого компанией ChiedoCover
от19 99064
54 990 ₽Оптовая цена
7

Консольный столик Бруклин 115 x 30 золото

В наличии 26 шт.
Консольный столик Бруклин 120 x 40 золотоНастоящее фото товара Консольный столик Бруклин 120 x 40 золото, произведённого компанией ChiedoCover
от29 99046
54 990 ₽Оптовая цена
9

Консольный столик Бруклин 120 x 40 золото

В наличии 13 шт.
Консольный столик Арт Деко 115 x 30 сереброНастоящее фото товара Консольный столик Арт Деко 115 x 30 серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от19 99062
51 990 ₽Оптовая цена
6

Консольный столик Арт Деко 115 x 30 серебро

В наличии 84 шт.
Консольный столик Арт Деко 115 x 30 золотоНастоящее фото товара Консольный столик Арт Деко 115 x 30 золото, произведённого компанией ChiedoCover
от29 99051
59 990 ₽Оптовая цена
8

Консольный столик Арт Деко 115 x 30 золото

В наличии 30 шт.
Консольный столик Арт Деко 120 x 40 золотоНастоящее фото товара Консольный столик Арт Деко 120 x 40 золото, произведённого компанией ChiedoCover
от39 99047
74 990 ₽Оптовая цена
16

Консольный столик Арт Деко 120 x 40 золото

В наличии 33 шт.
Консольный столик Инсигния 115 x 30 сереброНастоящее фото товара Консольный столик Инсигния 115 x 30 серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от23 49052
47 990 ₽Оптовая цена
17

Консольный столик Инсигния 115 x 30 серебро

В наличии 83 шт.
С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, шенилл темно-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 740
38

Стул Хит 25мм - золото, шенилл темно-бежевый

Настоящее фото товара Стул Halmar dariusz с подушкой, темный орех, произведённого компанией ChiedoCover
10 090
Оптовая цена
16

Стул Halmar dariusz с подушкой, темный орех

Стул складной банкетный Lite, черныйНастоящее фото товара Стул складной банкетный Lite, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 49031
3 590 ₽Оптовая цена
10

Стул складной банкетный Lite, черный

В наличии 1025 шт.
Стул Кьявари дерево, со встроенной подушкойНастоящее фото товара Стул Кьявари дерево, со встроенной подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от3 69020
4 590 ₽
15

Стул Кьявари дерево, со встроенной подушкой

Стул Хит, 25 мм, золото, оранжевый шениллНастоящее фото товара Стул Хит, 25 мм, золото, оранжевый шенилл, произведённого компанией ChiedoCover
от1 640
24

Стул Хит, 25 мм, золото, оранжевый шенилл

Стул Кроссбэк, береза/ темный орехНастоящее фото товара Стул Кроссбэк, береза/ темный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от10 190
Оптовая цена
12

Стул Кроссбэк, береза/ темный орех

Стул Хит 25 мм, экокожа, каркас золото Настоящее фото товара Стул Хит 25 мм, экокожа, каркас золото , произведённого компанией ChiedoCover
от3 290
14

Стул Хит 25 мм, экокожа, каркас золото

Другие товары из разделадругие
Настоящее фото товара Стул Victoria Ghost Синий, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
10 690
Оптовая цена
12

Стул Victoria Ghost Синий, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Луи Гост Синий, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
12 490
Оптовая цена
4

Стул Луи Гост Синий, пластиковый

Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
11 190
Оптовая цена
16

Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковый

В наличии 8 шт.
Настоящее фото товара Стул Наполеон Серебро, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
10

Стул Наполеон Серебро, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Dystopia Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 690
Оптовая цена
5

Стул Dystopia Дымчатый, пластиковый

В наличии 18 шт.
Настоящее фото товара Стул Лили Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
7 190
Оптовая цена
10

Стул Лили Дымчатый, пластиковый

Стул Лили Бежевый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Лили Бежевый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
7 190
Оптовая цена
4

Стул Лили Бежевый, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, черный, кожзам черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 9908
3 240 ₽
32

Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, черный, кожзам черный

Стул Азия 25мм с каретной стяжкой, бронза, кожзам синийНастоящее фото товара Стул Азия 25мм с каретной стяжкой, бронза, кожзам синий, произведённого компанией ChiedoCover
от2 99020
3 720 ₽
38

Стул Азия 25мм с каретной стяжкой, бронза, кожзам синий