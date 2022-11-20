Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина1200 мм
- Глубина300 мм
- Высота1030 мм
- Материалметалл, дерево
- Цветбежевый, черный
- Страна изготовленияРоссия
Стол Консоль Инсигния
Стол Консоль Арт Деко серебро
Консольный столик Бруклин 115 x 30 серебро
Консольный столик Бруклин 120 x 40 серебро
Консольный столик Бруклин 115 x 30 золото
Консольный столик Бруклин 120 x 40 золото
Консольный столик Арт Деко 115 x 30 серебро
Консольный столик Арт Деко 115 x 30 золото
Консольный столик Арт Деко 120 x 40 золото
Консольный столик Инсигния 115 x 30 серебро
Стул Хит 25мм - золото, шенилл темно-бежевый
Стул Halmar dariusz с подушкой, темный орех
Стул складной банкетный Lite, черный
Стул Кьявари дерево, со встроенной подушкой
Стул Хит, 25 мм, золото, оранжевый шенилл
Стул Кроссбэк, береза/ темный орех
Стул Хит 25 мм, экокожа, каркас золото
Стул Victoria Ghost Синий, пластиковый
Стул Луи Гост Синий, пластиковый
Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковый
Стул Наполеон Серебро, пластиковый
Стул Dystopia Дымчатый, пластиковый
Стул Лили Дымчатый, пластиковый
Стул Лили Бежевый, пластиковый
Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, черный, кожзам черный
Стул Азия 25мм с каретной стяжкой, бронза, кожзам синий