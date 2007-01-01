Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Подстолье Классик Кв, произведённого компанией ChiedoCover
Подстолье Классик Кв
15 оценок
8 590
Подстолье Классик Кв - фото 1Подстолье Классик Кв - фото 2Подстолье Классик Кв - фото 3Подстолье Классик Кв - фото 4Подстолье Классик Кв - фото 5Подстолье Классик Кв - фото 6
3D-модель
Фотографии покупателей
Реальное изображение товара 1 Подстолье Классик Кв производства ChiedoCover

Подстолье Классик Кв

Артикул: CH-057-996
15 оценок
Основные характеристики
  • Длина300/400 мм
  • Ширина300/400 мм
  • Высота710 мм
  • Вес12,65 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Предыдущий товар в категории Подстолье Классик КР
Фотография товара Подстолье Классик КР от компании ChiedoCover.
Следующий Подстолье Фуд-корт овальное
Фотография товара Подстолье Фуд-корт овальное от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Надежное металлическое подстолье – это залог долговечности и эстетики мебели в вашем заведении. Модель представляет собой прочную опору для стола, обеспечивающую устойчивость и долгий срок службы даже при интенсивном использовании.

Особенности:

1. Прочность и надежность: прекрасно подходит для эксплуатации в заведениях с высокой проходимостью.
2. Широкий ассортимент: возможность изготовления в различных цветах и размерах позволит подобрать идеальное решение под интерьер вашего заведения.
3. Удобство: легко монтируется и не требует сложного ухода.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина300/400 мм
  • Ширина300/400 мм
  • Высота710 мм
  • Вес12,65 кг
  • Материал подстольяметалл
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Надёжная упаковка
Надёжная упаковка

Обматываем 1-2 штуки воздушно-пузырьковой пленкой и плотным картоном, чтобы мебель не деформировалась, не пачкалась, а покрытие или обивка не испортились.

Подстолье Классик Кв
Подстолье Классик Кв
от 8 590
