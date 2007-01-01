Характеристики товара
Описание
Площадка крепление к столешницы - трапеция. Подстолье выполнено из стали. Полимерно-порошковая покраска. Возможна покраска в любой цвет по коду "РАЛ" Полимерно-порошковое покрытие наделяет поверхность изделия износостойкостью и долговечностью. Усиленная конструкция подстолья исключает вероятность шатания стола.4 опоры в комплекте.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота730 мм
- Вес7,6 кг
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет