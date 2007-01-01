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Настоящее фото товара Подстолье Дориджи, произведённого компанией ChiedoCover
Подстолье Дориджи
95 оценок
6 890
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Подстолье Дориджи

Артикул: CH-049-197
95 оценок
Основные характеристики
  • Высота730 мм
  • Вес7,6 кг
  • Цветбелый
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Площадка крепление к столешницы - трапеция. Подстолье выполнено из стали. Полимерно-порошковая покраска. Возможна покраска в любой цвет по коду "РАЛ" Полимерно-порошковое покрытие наделяет поверхность изделия износостойкостью и долговечностью. Усиленная конструкция подстолья исключает вероятность шатания стола.4 опоры в комплекте.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота730 мм
  • Вес7,6 кг
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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