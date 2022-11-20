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            Фотография Столешница ЛДСП, круглая, белый шагрень от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

            Столешница ЛДСП, круглая, белый шагрень

            4.4
            Оптовая цена
            от 790 ₽
            от 5 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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            Столешница ЛДСП, круглая, белый шагрень
            Столешница ЛДСП, круглая, белый шагрень
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            Характеристики товара

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            Основные характеристики

            • Длина700, 800, 1200, 1500, 1800 мм
            • Ширина700, 800, 1200, 1500, 1800 мм
            • Толщина16, 32 мм
            • Материал столешницыЛДСП

            Варианты размеров

            Размер мм 16 мм (кромка
            Т-образная) руб.             		16 мм
            (кромка ПВХ) руб.             		16 мм Влагостойкая
            (кромка Т-образная) руб.             		16 мм Влагостойкая
            (кромка ПВХ) руб.             		32 мм
            (кромка ПВХ) руб.             		32 мм
            Влагостойкая
            (кромка ПВХ) руб.
            D700 790 940 - - - -
            D800 820 970 - - - -
            D1200 1890 2040 2390 2540 3350 4750
            D1500 2390 2540 3190 3340 4290 6140
            D1800 2420 2570 3290 3440 4390 6190

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