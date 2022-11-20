Характеристики товара
Основные характеристики
- Длина700, 800, 1200, 1500, 1800 мм
- Ширина700, 800, 1200, 1500, 1800 мм
- Толщина16, 32 мм
- Материал столешницыЛДСП
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|Размер мм
|16 мм (кромка
Т-образная) руб.
|16 мм
(кромка ПВХ) руб.
|16 мм Влагостойкая
(кромка Т-образная) руб.
|16 мм Влагостойкая
(кромка ПВХ) руб.
|32 мм
(кромка ПВХ) руб.
|32 мм
Влагостойкая
(кромка ПВХ) руб.
|D700
|790
|940
|-
|-
|-
|-
|D800
|820
|970
|-
|-
|-
|-
|D1200
|1890
|2040
|2390
|2540
|3350
|4750
|D1500
|2390
|2540
|3190
|3340
|4290
|6140
|D1800
|2420
|2570
|3290
|3440
|4390
|6190