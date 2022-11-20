Подстолье ER 9004

15 оценок

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Подстолье ER 9004

4.4
7 490 ₽
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Подстолье Палермо М 400

Характеристики товара

Описание

Размер основания: 100 x 60 см

Регулировка ножек: есть

Максимальный размер столешницы:170 х 90 см, D180 х 100 см

Объем упаковки: 0,08 куб.м.

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Основные характеристики

  • Высота720 мм
  • Цветчерный
  • Вес15 кг
  • Материалсталь

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