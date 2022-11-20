Размер основания: 100 x 60 см
Регулировка ножек: есть
Максимальный размер столешницы:170 х 90 см, D180 х 100 см
Объем упаковки: 0,08 куб.м.
Кресло пластиковое Cross XL, белый
Диван Дива П2
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Подстолье Double-Z
Барное подстолье 1054EM, белое
Стол ЛИРА-12, раздвижной, 1700x1000
Диван-кровать Корсо, прямой, серо-розовый
Диван-кровать Корсо 2, прямой, молочный
Диван-кровать Корсо 3, угловой, розовый
Подстолье Палермо МК 400
Подстолье Палермо М 500
Подстолье Палермо МК 500
Подстолье Палермо М2 400
Подстолье Палермо М2 500
Подстолье Палермо МН
Подстолье Палермо МН2, двойное
Подстолье Палермо МНК, круглое
Подстолье Кронос D 430
Подстолье Кронос D 550