Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1600 мм
- Ширина400/600 мм
- Толщина50 мм
- Материал столешницывяз
- Цветчерный
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Подстолье Лофт деревянное Трапеция
Подстолье 1079EM
Подстолье Лофт-71
Подстолье 2133EM черный
Подстолье Кольт
Основание для стола Лавака, черный муар
Подстолье алюминиевое 1256
Подстолье металлическое 1291EM
Подстолье 2147EM
Подстолье металлическое 1006EM