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Слэб Anarka

Артикул: CH-067-581
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1600 мм
  • Ширина400/600 мм
  • Толщина50 мм
  • Материал столешницывяз
  • Цветчерный

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