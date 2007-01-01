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Настоящее фото товара Подстолье Классик 60М, разборное, произведённого компанией ChiedoCover
Подстолье Классик 60М, разборное
96 оценок
5 89010
6 490 ₽
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Подстолье Классик 60М, разборное - фото 1Подстолье Классик 60М, разборное - фото 2Подстолье Классик 60М, разборное - фото 3Подстолье Классик 60М, разборное - фото 4
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Реальное изображение товара 1 Подстолье Классик 60М, разборное производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Подстолье Классик 60М, разборное производства ChiedoCover
Хит

Подстолье Классик 60М, разборное

Артикул: CH-050-091
96 оценокХит продаж
Основные характеристики
  • Ширина400 мм
  • Глубина400 мм
  • Высота710 мм
  • Материалсталь
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Надежное металлическое подстолье – это залог долговечности и эстетики мебели в вашем заведении. Модель представляет собой прочную опору для стола, обеспечивающую устойчивость и долгий срок службы даже при интенсивном использовании.

Особенности:
1. Прочность и надежность: прекрасно подходит для эксплуатации в заведениях с высокой проходимостью.
2. Широкий ассортимент: возможность изготовления в различных цветах и размерах позволит подобрать идеальное решение под интерьер вашего заведения.
3. Удобство: легко монтируется и не требует сложного ухода.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина400 мм
  • Глубина400 мм
  • Высота710 мм
  • Материалсталь
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Скачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Надёжная упаковка

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