Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина400 мм
- Глубина400 мм
- Высота710 мм
- Материалсталь
- Цветчерный
- Страна изготовленияРоссия
Подстолье Жи-Ши, белый
Подстолье Окленд
Подстолье Трапеция А
Подстолье Трапеция Б
Подстолье Квадраты
Подстолье U-типа
Ножки для стола Лофт5
Подстолье Трапеция 100
Подстолье Элефант
Ножки для стола Треугольники
Подстолье металлическое 1247
Подстолье металлическое 1245
Стальное Подстолье 1254EM
Подстолье металлическое 1025EM
Подстолье стальное 1052, черное
Подстолье Лофт слим №13
Подстолье ER 5005
Стул Victoria Ghost Синий, пластиковый
Стул Луи Гост Синий, пластиковый
Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковый
Стул Наполеон Серебро, пластиковый
Стул Dystopia Дымчатый, пластиковый
Стул Лили Дымчатый, пластиковый
Стул Лили Бежевый, пластиковый
Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, черный, кожзам черный
Стул Bridell Kilim