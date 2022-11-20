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Подстолье Классик 60М, разборное - фото 1Подстолье Классик 60М, разборное - фото 2Подстолье Классик 60М, разборное - фото 3Подстолье Классик 60М, разборное - фото 4

Подстолье Классик 60М, разборное

Артикул: CH-050-091
10 оценок
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Журнальный стол Лофт Дроэда

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина400 мм
  • Глубина400 мм
  • Высота710 мм
  • Материалсталь
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия

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