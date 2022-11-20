Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота710 мм
- Ширина700 мм
- Длина1500 мм
- Материалсталь
- Цветчерный
Подстолье металлическое Квадро
Подстолье металлическое барное Квадро
Подстолье металлическое Квадро Дуо
Подстолье металлическое Классика
Подстолье Классик 80
Подстолье Классик 80 М
Подстолье ЧК
Подстолье ЧК М
Подстолье стальное №5
Подстолье металлическое Окто мини
Подстолье чугунное Понтэ
Подстолье металлическое 1269
Подстолье барное хромированное 1004
Стеллаж 25
Обувница Классика 4
Обувница Классика 4/4
Обувница Верона
Обувница Верона 3/1
Обувница Верона 4
Стол Максимус