Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота730 мм
- Ширина1080 мм
- Длина780 мм
- Материал подстольяметалл
- Цветбежевый
Подстолье металлическое Квадро
Подстолье металлическое барное Квадро
Подстолье металлическое Квадро Дуо
Подстолье металлическое Классика
Подстолье Классик 80
Подстолье Классик 80 М
Подстолье ЧК
Подстолье ЧК М
Подстолье стальное №5
Подстолье металлическое Окто мини
Металлический каркас "Лидер 2"
Каркас "Лидер 3"
Подстолье хромированное 1262ЕМ
Простыня 2.0 сп 180x215, сатин 135гр
Простыня Евро 220x240, сатин страйп 135гр
Пододеяльник 1.5 сп 147x210 см, бязь 125гр
Пододеяльник 2.0 сп 175x215 см, бязь 125гр
Пододеяльник Евро 200x220 см, бязь 140гр
Подстолье металлическое Квадро Трапезе Дуо
Подстолье металлическое Квадро Трапезе
Подстолье металлическое Квадро NEW
Подстолье металлическое 1033
Подстолье металлическое 1233
Подстолье Квадро Slim
Подстолье металлическое 1010
Подстолье металлическое 1220
Подстолье металлическое 1247