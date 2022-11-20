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Столешница HPL, 25 мм, с кромкой ПВХ, 700x700 - фото 1Столешница HPL, 25 мм, с кромкой ПВХ, 700x700 - фото 2

Столешница HPL, 25 мм, с кромкой ПВХ, 700x700

9 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина700 мм
  • Длина700 мм
  • Толщина25 мм
  • Материал столешницыHPL

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