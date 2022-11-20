Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина700 мм
- Длина700 мм
- Толщина25 мм
- Материал столешницыHPL
Столешница HPL, 40 мм, прямоугольная
Столешница HPL, 40 мм, круглая
Столешница HPL, 60 мм, прямоугольная
Столешница HPL, 60 мм, круглая
Столешница HPL, 25 мм, прямоугольная
Столешница HPL, 25 мм, круглая
Комплект мебели для кафе Наполеон
Столешница HPL, круглая, 25 мм
Столешница HPL, круглая, 40 мм
Столешница HPL, квадратная, 25 мм
Подстолье чугунное 1237
Барный стол Мохито белый
Столешница HPL, квадратная, 25 мм
Столешница HPL, прямоугольная, 40 мм
Подстолье Манаус БП2
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