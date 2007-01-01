Характеристики товара
Описание
Подстолье стальное. Труба и основание-белое порошковое покрытие.
Рекоменд. макс. размер столешницы - 70*70, Д70. Вес столешницы не должен превышать вес подстолья.
Высота: 110 см
Диаметр: 50 см
Вес нетто: 11,35 кг
Вес брутто: 11,85 кг
Объем: 0,06 м3
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота1100 мм
- Диаметр500 мм
- Вес11 кг
- Рекомендуемый размер столешницыD700, 700*700 мм
- Материалсталь
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет