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Настоящее фото товара Барное подстолье 1054ЕМ, белое, произведённого компанией ChiedoCover
Барное подстолье 1054ЕМ, белое
82 оценки
8 6902
8 790 ₽
Товар в корзине. Перейти
Барное подстолье 1054ЕМ, белое - фото 1
Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Барное подстолье 1054ЕМ, белое производства ChiedoCover
Распродажа

Барное подстолье 1054ЕМ, белое

Артикул: CH-016-842
82 оценки
Основные характеристики
  • Высота1100 мм
  • Диаметр500 мм
  • Вес11 кг
  • Рекомендуемый размер столешницыD700, 700*700 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Подстолье стальное. Труба и основание-белое порошковое покрытие.
Рекоменд. макс. размер столешницы - 70*70, Д70. Вес столешницы не должен превышать вес подстолья.

Высота: 110 см
Диаметр: 50 см
Вес нетто: 11,35 кг
Вес брутто: 11,85 кг
Объем: 0,06 м3

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота1100 мм
  • Диаметр500 мм
  • Вес11 кг
  • Рекомендуемый размер столешницыD700, 700*700 мм
  • Материалсталь
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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