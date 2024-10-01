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Подстолье 4001H - фото 1

Подстолье 4001H

Артикул: CH-066-143
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота1100 мм
  • Вес12,9 кг
  • Рекомендуемый размер столешницыD600 мм
  • Материал подстольясталь
  • Цветчерный

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