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Настоящее фото товара Подстолье Аллен, произведённого компанией ChiedoCover
Подстолье Аллен
91 оценка
13 890
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Реальное изображение товара 1 Подстолье Аллен производства ChiedoCover

Подстолье Аллен

Артикул: CH-050-796
91 оценка
Основные характеристики
  • Длина750 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота725 мм
  • Максимальная нагрузка100 кг
Все характеристики
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Характеристики товара

Описание

Надежное металлическое подстолье – это залог долговечности и эстетики мебели в вашем заведении. Модель представляет собой прочную опору для стола, обеспечивающую устойчивость и долгий срок службы даже при интенсивном использовании.

Особенности:
1. Прочность и надежность: прекрасно подходит для эксплуатации в заведениях с высокой проходимостью.
2. Широкий ассортимент: возможность изготовления в различных цветах и размерах позволит подобрать идеальное решение под интерьер вашего заведения.
3. Удобство: легко монтируется и не требует сложного ухода.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина750 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота725 мм
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Материалметалл
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия
  • Внутренний размер колонны450*200 мм

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки800 мм
  • Высота упаковки770 мм
  • Глубина упаковки550 мм
  • Вес упаковки34 кг
  • Объём упаковки0.34 м3
  • Изделия стопируютсяДа
Варианты каркасаСкачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Надёжная упаковка

Отзывы

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Варианты каркаса - Покрытие

Подстолье Аллен - каркас в цвете ЗолотоЗолото
Подстолье Аллен - каркас в цвете ШампаньШампань
Подстолье Аллен - каркас в цвете БронзаБронза
Подстолье Аллен - каркас в цвете ТитанТитан
Подстолье Аллен - каркас в цвете Муар черныйМуар черный
Подстолье Аллен - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Подстолье Аллен - каркас в цвете СереброСеребро
Подстолье Аллен - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Подстолье Аллен - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Подстолье Аллен - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Подстолье Аллен - каркас в цвете ПиранПиран
Подстолье Аллен - каркас в цвете Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
Подстолье Аллен - каркас в цвете Антик Серебро 4SNАнтик Серебро 4SN
Подстолье Аллен - каркас в цвете Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Подстолье Аллен - каркас в цвете Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S
Подстолье Аллен - каркас в цвете Антик. Золото на беломАнтик. Золото на белом
Подстолье Аллен - каркас в цвете Шагрень чернаяШагрень черная

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