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Подстолье 1125 - фото 1

Подстолье 1125

Артикул: CH-066-132
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Очень редкое подстолье из нержавеющей стали - арт 1125. Устойчивость достигается за счет большого разлета тонких, почти незаметных лап. А еще с таким лакончиным дизайном оно впишется в современные кафе. "Стильно, модно, молодежно" )

А еще у него есть два особенных преимущества:

Оно настолько редкое, что ваше заведение будет точно выделяться на фоне других

подстолье 1125 очень легкое, даже девушки-официанки с легкостью смогут передвигать столы

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота720 мм
  • Вес5,1 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветсеребряный

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