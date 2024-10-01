Характеристики товара
Описание
Очень редкое подстолье из нержавеющей стали - арт 1125. Устойчивость достигается за счет большого разлета тонких, почти незаметных лап. А еще с таким лакончиным дизайном оно впишется в современные кафе. "Стильно, модно, молодежно" )
А еще у него есть два особенных преимущества:
Оно настолько редкое, что ваше заведение будет точно выделяться на фоне других
подстолье 1125 очень легкое, даже девушки-официанки с легкостью смогут передвигать столы
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота720 мм
- Вес5,1 кг
- Материалнержавеющая сталь
- Цветсеребряный