Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота730 мм
- Диаметр450 мм
- Материалсталь
- Цветчерный
Подстолье металлическое Квадро
Подстолье металлическое барное Квадро
Подстолье металлическое Квадро Дуо
Подстолье металлическое Классика
Подстолье Классик 80
Подстолье стальное №5
Подстолье металлическое Окто мини
Подстолье металлическое 1023
Подстолье металлическое 1020
Подстолье металлическое 1038
Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый
Стул Кьявари Насыщенно Розовый, деревянный
Стул Кьявари Медный, деревянный
Стул Кьявари Красное дерево, деревянный
Комплект мебели Кьявари
Стул Кьявари пластиковый NEW, цветной
Стул Кьявари пластиковый NEW, белый
Подстолье Лидер 22
Подстолье металлическое Квадро Трапезе Дуо
Подстолье металлическое Квадро Трапезе
Подстолье металлическое Квадро NEW
Подстолье металлическое 1033
Подстолье металлическое 1233
Подстолье ЧК М
Подстолье ЧК