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Настоящее фото товара Стол лофт Мук, произведённого компанией ChiedoCover
Стол лофт Мук
85 оценок
15 490
Товар в корзине. Перейти
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Хит

Стол лофт Мук

Артикул: CH-050-846
85 оценокХит продаж
Основные характеристики
  • Ширина600 мм
  • Высота750 мм
  • Диаметр600 мм
  • Диаметр столешницы600 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стол Мук - минималистичная элегантность для бизнес-пространств.

Стол Мук — это воплощение современного дизайна и функциональности.

Ключевые преимущества:
Стильный дизайн
Уникальная крестообразная конструкция основания из матового черного металла делает этот стол запоминающимся элементом интерьера. Сочетание дерева и металла создает современную эстетику.

Практичность и надежность
Усиленные металлические ножки квадратного сечения обеспечивают устойчивость, а прочная деревянная столешница устойчива к ежедневным нагрузкам.

Универсальность применения
Компактные размеры и нейтральный дизайн позволяют использовать стол как:
Журнальный столик в лаунж-зоне
Прикроватный столик в бутик-отеле
Элемент зоны ожидания в ресторане

Легкость в обслуживании
Гладкая деревянная поверхность устойчива к загрязнениям и легко очищается, что особенно важно для заведений с высоким трафиком.

Стол Мук — это не просто мебель, а инструмент для создания стильной атмосферы вашего заведения.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина600 мм
  • Высота750 мм
  • Диаметр600 мм
  • Диаметр столешницы600 мм
  • Толщина столешницы16, 25, 32 мм
  • Профиль каркаса40*40 мм
  • Вес13,01 кг
  • Вид кромкиПВХ
  • Материал столешницысосна 40мм
  • Материал подстольяметалл
  • Цветбежевый, черный
  • Страна изготовленияРоссия
  • ФормаКруглая

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки640 мм
  • Высота упаковки780 мм
  • Глубина упаковки640 мм
  • Объём упаковки0.32 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Варианты каркасаВарианты столешницыСкачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка

Отзывы

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Варианты каркаса - Покрытие

Стол лофт Мук - каркас в цвете ЗолотоЗолото
Стол лофт Мук - каркас в цвете ШампаньШампань
Стол лофт Мук - каркас в цвете БронзаБронза
Стол лофт Мук - каркас в цвете ТитанТитан
Стол лофт Мук - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Стол лофт Мук - каркас в цвете БелыйБелый
Стол лофт Мук - каркас в цвете СереброСеребро
Стол лофт Мук - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Стол лофт Мук - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Стол лофт Мук - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Стол лофт Мук - каркас в цвете Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
Стол лофт Мук - каркас в цвете Антик Серебро 4SNАнтик Серебро 4SN
Стол лофт Мук - каркас в цвете Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Стол лофт Мук - каркас в цвете Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S

Варианты столешницы - HPL

Стол лофт Мук - столешница в цвете Белый Белый
Стол лофт Мук - столешница в цвете Статуарио ВенатоСтатуарио Венато
Стол лофт Мук - столешница в цвете Ароза светлаяАроза светлая
Стол лофт Мук - столешница в цвете КунгурКунгур
Стол лофт Мук - столешница в цвете Ясень Прибрежный натуральныйЯсень Прибрежный натуральный
Стол лофт Мук - столешница в цвете Блэквуд сатиновыйБлэквуд сатиновый
Стол лофт Мук - столешница в цвете Дуб ВотанДуб Вотан
Стол лофт Мук - столешница в цвете Морское дерево карбонМорское дерево карбон

Варианты столешницы - ЛДСП

Стол лофт Мук - столешница в цвете БелыйБелый
Стол лофт Мук - столешница в цвете СерыйСерый
Стол лофт Мук - столешница в цвете БукБук
Стол лофт Мук - столешница в цвете ОрехОрех
Стол лофт Мук - столешница в цвете ВенгеВенге
Стол лофт Мук - столешница в цвете Дуб сонома светлыйДуб сонома светлый
Стол лофт Мук - столешница в цвете Ясень шимо темныйЯсень шимо темный
Стол лофт Мук - столешница в цвете Дуб ВотанДуб Вотан

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