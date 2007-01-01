Характеристики товара
Описание
Стол Мук - минималистичная элегантность для бизнес-пространств.
Стол Мук — это воплощение современного дизайна и функциональности.
Ключевые преимущества:
Стильный дизайн
Уникальная крестообразная конструкция основания из матового черного металла делает этот стол запоминающимся элементом интерьера. Сочетание дерева и металла создает современную эстетику.
Практичность и надежность
Усиленные металлические ножки квадратного сечения обеспечивают устойчивость, а прочная деревянная столешница устойчива к ежедневным нагрузкам.
Универсальность применения
Компактные размеры и нейтральный дизайн позволяют использовать стол как:
Журнальный столик в лаунж-зоне
Прикроватный столик в бутик-отеле
Элемент зоны ожидания в ресторане
Легкость в обслуживании
Гладкая деревянная поверхность устойчива к загрязнениям и легко очищается, что особенно важно для заведений с высоким трафиком.
Стол Мук — это не просто мебель, а инструмент для создания стильной атмосферы вашего заведения.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина600 мм
- Высота750 мм
- Диаметр600 мм
- Диаметр столешницы600 мм
- Толщина столешницы16, 25, 32 мм
- Профиль каркаса40*40 мм
- Вес13,01 кг
- Вид кромкиПВХ
- Материал столешницысосна 40мм
- Материал подстольяметалл
- Цветбежевый, черный
- Страна изготовленияРоссия
- ФормаКруглая
Параметры упаковки
- Ширина упаковки640 мм
- Высота упаковки780 мм
- Глубина упаковки640 мм
- Объём упаковки0.32 м3
- Изделия стопируютсяНет