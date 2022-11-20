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Стол Патио разборный, массив хвойных пород, черный муар - фото 1Стол Патио разборный, массив хвойных пород, черный муар - фото 2Стол Патио разборный, массив хвойных пород, черный муар - фото 3Стол Патио разборный, массив хвойных пород, черный муар - фото 4Стол Патио разборный, массив хвойных пород, черный муар - фото 5Стол Патио разборный, массив хвойных пород, черный муар - фото 6

Стол Патио разборный, массив хвойных пород, черный муар

Артикул: CH-049-784
8 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина1500 мм
  • Ширина900 мм
  • Высота750 мм
  • Материалметалл, массив
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия

Выполненные заказы

Стол Патио разборный, массив хвойных пород, черный муар
Стол Патио разборный, массив хвойных пород, черный муарСтол Патио разборный, массив хвойных пород, черный муарСтол Патио разборный, массив хвойных пород, черный муар
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