Благодаря покрытию оксида алюминия столешница обладает высокой стойкостью к истиранию и воздействию высокой температуры.
*В состав защитного покрытия входят частицы оксида алюминия, которые придают изделию повышенную износостойкость.
СВОЙСТВА:
1. ВЫСОКАЯ СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ: более 4000 оборотов по табер-тесту.
2. СТОЙКОСТЬ К ВЫСОКИМ ТЕМПЕРАТУРАМ: поверхность выдерживает температуру не ниже 150 С без источника открытого огня.
3. НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА ОТ ВЛАГИ: кромкооблицовка с применением
водостойкого полиуретанового клея + водостойкое крафт-покрытие оборотной стороны.
4. ПОВЫШЕННАЯ УДАРОПРОЧНОСТЬ: поверхность выдерживает силу удара более 20 Н
5. УСТОЙЧИВОСТЬ К БЫТОВОЙ И СПЕЦ. ХИМИИ
|Размеры, мм
|Толщина, мм
|Материал основы
|Вес,кг
|600/600
|25
|ДСП
|6,5
|700/700
|25
|ДСП
|8,5
|1200/800
|25
|ДСП
|17
|800/800
|25
|ДСП
|11
|900/600
|25
|ДСП
|10
|1100/700
|25
|ДСП
|15
|1400/800
|25
|ДСП
|20
|600/600
|38
|ВДСП
|10
|700/700
|38
|ВДСП
|13,5
|1200/800
|38
|ВДСП
|26
|800/800
|38
|ВДСП
|17,5
|900/600
|38
|ВДСП
|14,5
|1100/700
|38
|ВДСП
|21
|1400/800
|38
|ВДСП
|30
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