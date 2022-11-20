Характеристики товара
Описание
- Компактный складной столик. Выступ от стены в сложенном состоянии всего 10 см.
- Габариты стола (ДхШ) см. в разложенном виде 75х48.
- Масса стола 7 кг. Максимальная нагрузка 20 кг.
- Стол быстро раскладывается и убирается благодаря полиамидным шарнирам.
- В сложенном состоянии столешница удерживается фиксатором.
- Металлический каркас из стальных профильных труб с толщиной стенки 1,5 мм, что делает его надежным.
- Окраска основания выполнена порошковым полиэфирным полимером.
- Для складывания столешницы используются никелированные карточные петли, что исключает люфт.
- На нижнем упоре установлена фетровая накладка.
- Столешница с закругленными углами изготовлена из ЛДСП экологичного класса Е1 толщиной 16 мм с кромкой из пластика 2 мм.
- Цвет столешницы представлен в различных цветах: венге, дуб сонома, белый, черный.
- Цвет каркаса в 2х вариантах: серебристый и черный.
Основные характеристики
- Длина700 мм
- Ширина480 мм
- Вес7 кг
- Материал столешницыЛДСП
- Материал каркасаметалл
- Материал подстольяметалл
- Допустимая нагрузка20
- Цветбежевый
- Страна изготовленияРоссия