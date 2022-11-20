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Пристенный складной столик «Пола»

Артикул: CH-050-961
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

  • Компактный складной столик. Выступ от стены в сложенном состоянии всего 10 см.
  • Габариты стола (ДхШ) см. в разложенном виде 75х48.
  • Масса стола 7 кг. Максимальная нагрузка 20 кг.
  • Стол быстро раскладывается и убирается благодаря полиамидным шарнирам.
  • В сложенном состоянии столешница удерживается фиксатором.
  • Металлический каркас из стальных профильных труб с толщиной стенки 1,5 мм, что делает его надежным.
  • Окраска основания выполнена порошковым полиэфирным полимером.
  • Для складывания столешницы используются никелированные карточные петли, что исключает люфт.
  • На нижнем упоре установлена фетровая накладка.
  • Столешница с закругленными углами изготовлена из ЛДСП экологичного класса Е1 толщиной 16 мм с кромкой из пластика 2 мм.
  • Цвет столешницы представлен в различных цветах: венге, дуб сонома, белый, черный.
  • Цвет каркаса в 2х вариантах: серебристый и черный.
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Основные характеристики

  • Длина700 мм
  • Ширина480 мм
  • Вес7 кг
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал каркасаметалл
  • Материал подстольяметалл
  • Допустимая нагрузка20
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияРоссия

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