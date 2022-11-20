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Стол-пуф Бонанза

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Характеристики товара

Описание

Стол-пуф из полимерной лозы можно использовать в качестве невысокого столика или пуфа, кроме того он идеально сочетает с креслом-коконом, в качестве подставки под ноги.

Стол-пуф с легкостью впишется в домашний интерьер и идеально подойдет для загородного участка. Каждое изделия заплетается вручную и дарит вам незабываемые ощущения уюта и комфорта, а также подходят для самых суровых условий эксплуатации.

Полимерная лоза – новый материал имитирует натуральную лозу.

  • Вторичный переработанный и очищенный полиэтилен: 90%.
  • Красители со светостойкостью не ниже 7-8 из 10.

Основные преимущества полимерной лозы:

  • натуральный внешний вид;
  • эстетичность;
  • абсолютная влагоустойчивость;
  • высокая прочность к механическим повреждениям;
  • не гниют - не высыхают;
  • отсутствие сучков и заноз;
  • устойчивость к воздействию грибка;
  • устойчивость к воздействию насекомых;
  • устойчивость к воздействию ультрафиолета;
  • температурный диапазон использования от - 50 до +75 градусов;
  • не требует ухода, пропитки и окраски (окрашено в массе);
  • долговечность.
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Основные характеристики

  • Материалполимерная лоза
  • Цветкоричневый, белый, черный

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