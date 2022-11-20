Характеристики товара
Описание
Стол-пуф из полимерной лозы можно использовать в качестве невысокого столика или пуфа, кроме того он идеально сочетает с креслом-коконом, в качестве подставки под ноги.
Стол-пуф с легкостью впишется в домашний интерьер и идеально подойдет для загородного участка. Каждое изделия заплетается вручную и дарит вам незабываемые ощущения уюта и комфорта, а также подходят для самых суровых условий эксплуатации.
Полимерная лоза – новый материал имитирует натуральную лозу.
- Вторичный переработанный и очищенный полиэтилен: 90%.
- Красители со светостойкостью не ниже 7-8 из 10.
Основные преимущества полимерной лозы:
- натуральный внешний вид;
- эстетичность;
- абсолютная влагоустойчивость;
- высокая прочность к механическим повреждениям;
- не гниют - не высыхают;
- отсутствие сучков и заноз;
- устойчивость к воздействию грибка;
- устойчивость к воздействию насекомых;
- устойчивость к воздействию ультрафиолета;
- температурный диапазон использования от - 50 до +75 градусов;
- не требует ухода, пропитки и окраски (окрашено в массе);
- долговечность.
Основные характеристики
- Материалполимерная лоза
- Цветкоричневый, белый, черный