Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Журнальный интерьерный столик Финика М Торос черный, произведённого компанией ChiedoCover
Журнальный интерьерный столик Финика М Торос черный
40 оценок
4 590
Товар в корзине. Перейти
Журнальный интерьерный столик Финика М Торос черный - фото 1Журнальный интерьерный столик Финика М Торос черный - фото 2

Журнальный интерьерный столик Финика М Торос черный

Артикул: CH-033-061
40 оценок
Основные характеристики
  • Ширина220 мм
  • Глубина350 мм
  • Высота560 мм
  • Вес3.8 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Набор кофейных столиков Танго, темно-синий, черные ножки
Фотография товара Набор кофейных столиков Танго, темно-синий, черные ножки от компании ChiedoCover.
Следующий Стол журнальный Уэстпорт
Фотография товара Стол журнальный Уэстпорт от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Изящный, стильный и миниатюрный журнальный столик выполнен в современном стиле, сочетающем оригинальную текстуру декоративного покрытия столешницы и металлического подстолья. Идеально подходит для современного интерьера. Может служит как подставка для цветов. Опоры: металл в цвете чёрный муар. Продукция поставляется в собранном виде, упакованная в гофрокартон.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина220 мм
  • Глубина350 мм
  • Высота560 мм
  • Вес3.8 кг
  • Объем0.5 л
  • Материал столешницыМДФ 16мм
  • Количество мест1
  • Размер упаковки30/30/66 см
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стол Восток №1 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Восток №1, произведённого компанией ChiedoCover
28 090
Оптовая цена

Стол Восток №1

38
Фотография товара Стол Восток-3БР от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Восток-3БР, произведённого компанией ChiedoCover
от73 690
Оптовая цена

Стол Восток-3БР

32
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 5, 1800x900 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 5, 1800x900, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590

Стол Лидер 5, 1800x900

466
Фотография товара Журнальный стол Веранда от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Журнальный стол Веранда, произведённого компанией ChiedoCover
23 390
Оптовая цена

Журнальный стол Веранда

30
  • коричневый
  • белый
  • бежевый
Фотография товара Стол обеденный Apriori T круглый, Д140 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Apriori T круглый, Д140, произведённого компанией ChiedoCover
от244 990
Оптовая цена

Стол обеденный Apriori T круглый, Д140

45
Фотография товара Стол Балго, графит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Балго, графит, произведённого компанией ChiedoCover
56 190
Оптовая цена

Стол Балго, графит

66
Фотография товара Cтол журнальный «Анси» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Cтол журнальный «Анси», произведённого компанией ChiedoCover
55 390
Оптовая цена

Cтол журнальный «Анси»

39
Фотография товара Стол Конунг раздвижной, лдсп Дуб галифанс от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Конунг раздвижной, лдсп Дуб галифанс, произведённого компанией ChiedoCover
от36 190

Стол Конунг раздвижной, лдсп Дуб галифанс

44
Фотография товара Стол Мурано Люкс СТ, дуб золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Мурано Люкс СТ, дуб золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от22 190
Оптовая цена

Стол Мурано Люкс СТ, дуб золотой

12
Фотография товара Стол Тави, дуб темный, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Тави, дуб темный, черный, произведённого компанией ChiedoCover
45 390

Стол Тави, дуб темный, черный

5

С этим товаром покупают

МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 2, 1800x900, бук, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 1800x900, бук, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 79022
6 090 ₽

Стол Лидер 2, 1800x900, бук, черный

488
Фотография товара Журнальный интерьерный круглый столик Финика М Торос черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Журнальный интерьерный круглый столик Финика М Торос черный, произведённого компанией ChiedoCover
3 090
Оптовая цена

Журнальный интерьерный круглый столик Финика М Торос черный

46
Распродажа
Фотография товара Стул Терра, черные ножки, велюр серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Терра, черные ножки, велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 79053
12 290 ₽

Стул Терра, черные ножки, велюр серый

44
Распродажа
Фотография товара Стул складной Торни, черный, мягкий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул складной Торни, черный, мягкий, произведённого компанией ChiedoCover
от5 19012
5 890 ₽Оптовая цена

Стул складной Торни, черный, мягкий

6

Другие товары из раздела овальные столы

Фотография товара Стол раздвижной Милтон, 90(118)х60х75 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол раздвижной Милтон, 90(118)х60х75, произведённого компанией ChiedoCover
от14 390
Оптовая цена

Стол раздвижной Милтон, 90(118)х60х75

50
Фотография товара Стол Модерн №2 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Модерн №2, произведённого компанией ChiedoCover
от23 590
Оптовая цена

Стол Модерн №2

44
Фотография товара Стол обеденный «Ареш» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный «Ареш», произведённого компанией ChiedoCover
175 290
Оптовая цена

Стол обеденный «Ареш»

35
Фотография товара Cтол обеденный «Аржан» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Cтол обеденный «Аржан», произведённого компанией ChiedoCover
342 390
Оптовая цена

Cтол обеденный «Аржан»

50
Фотография товара Стол обеденный «Крёз» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный «Крёз», произведённого компанией ChiedoCover
242 490
Оптовая цена

Стол обеденный «Крёз»

39
Распродажа
Фотография товара Стол Аврора, 160*90, керамика светлая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Аврора, 160*90, керамика светлая, произведённого компанией ChiedoCover
от78 69028
107 990 ₽Оптовая цена

Стол Аврора, 160*90, керамика светлая

26
В наличии 12 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол Аврора, 180*90, керамика светлая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Аврора, 180*90, керамика светлая, произведённого компанией ChiedoCover
от79 99033
117 990 ₽Оптовая цена

Стол Аврора, 180*90, керамика светлая

26
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Стол пластиковый овальный, салатовый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
Оптовая цена

Стол пластиковый овальный, салатовый

8
  • розовый
  • желтый, зеленый
  • серый
  • красный
В наличии 15 шт.
Настоящее фото товара Стол пластиковый овальный, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
Оптовая цена

Стол пластиковый овальный, серый

9
  • розовый
  • желтый, зеленый
  • серый
  • красный
В наличии 12 шт.
Фотография товара Стол Постер от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Постер, произведённого компанией ChiedoCover
11 890

Стол Постер

97

Товар в корзине

Журнальный интерьерный столик Финика М Торос черный
Журнальный интерьерный столик Финика М Торос черный
4 590
В корзине

С этим товаром покупают

МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 2, 1800x900, бук, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 1800x900, бук, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 79022
6 090 ₽

Стол Лидер 2, 1800x900, бук, черный

488
Фотография товара Журнальный интерьерный круглый столик Финика М Торос черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Журнальный интерьерный круглый столик Финика М Торос черный, произведённого компанией ChiedoCover
3 090
Оптовая цена

Журнальный интерьерный круглый столик Финика М Торос черный

46
Распродажа
Фотография товара Стул Терра, черные ножки, велюр серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Терра, черные ножки, велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 79053
12 290 ₽

Стул Терра, черные ножки, велюр серый

44
Распродажа
Фотография товара Стул складной Торни, черный, мягкий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул складной Торни, черный, мягкий, произведённого компанией ChiedoCover
от5 19012
5 890 ₽Оптовая цена

Стул складной Торни, черный, мягкий

6

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности