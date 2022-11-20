Характеристики товара
Описание
Изящный, стильный и миниатюрный журнальный столик выполнен в современном стиле, сочетающем оригинальную текстуру декоративного покрытия столешницы и металлического подстолья. Идеально подходит для современного интерьера. Может служит как подставка для цветов. Материал столешницы: МДФ 16 мм. Опоры: металл в цвете чёрный муар. Продукция поставляется в собранном виде, упакованная в гофрокартон.
Основные характеристики
- Высота56 мм
- Ширина22 мм
- Глубина35 мм
- Вес3.8 кг
- Объем0.5 мл
- Количество мест1
- Цветчерный
- Размер упаковки30/30/66 см