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Журнальный интерьерный столик Финика M Торос черный - фото 1Журнальный интерьерный столик Финика M Торос черный - фото 2

Журнальный интерьерный столик Финика M Торос черный

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Журнальный столик круглый Финика M Торос черный
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Журнальный столик круглый Финика M Торос черный

Характеристики товара

Описание

Изящный, стильный и миниатюрный журнальный столик выполнен в современном стиле, сочетающем оригинальную текстуру декоративного покрытия столешницы и металлического подстолья. Идеально подходит для современного интерьера. Может служит как подставка для цветов. Материал столешницы: МДФ 16 мм. Опоры: металл в цвете чёрный муар. Продукция поставляется в собранном виде, упакованная в гофрокартон.

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Основные характеристики

  • Высота56 мм
  • Ширина22 мм
  • Глубина35 мм
  • Вес3.8 кг
  • Объем0.5 мл
  • Количество мест1
  • Цветчерный
  • Размер упаковки30/30/66 см

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