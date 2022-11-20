Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1950 мм
- Ширина1100 мм
- Глубина750 мм
- Вес32 кг
- Материалискусственный ротанг
- Максимальная нагрузка130 кг
- Цветчерный
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