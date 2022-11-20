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Кресло подвесное Шарм

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Характеристики товара

Описание

Габариты изделия (ШхДхВ) : 1020х1260х2050
Габариты элементов (ШхГ/ДхВ) : корзина: 950х750х1300
стойка: 2000х60х50
основание: 1020х1150х50
Материал каркаса : сталь
Труба : Ø50
Покрытие : краска порошковая полимерная
Материал корзины : искусственный ротанг
Материал чехла мягкого элемента : Oxford
Тип подвеса : металлическая цепь
Допустимая нагрузка : 120
Требуется сборка : Да
Страна производства : РОССИЯ

35,2 кг / 1,081 м3

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Основные характеристики

  • Высота2050 мм
  • Ширина1020 мм
  • Длина1260 мм
  • Материал каркасасталь
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Объём упаковки1.08 м3
  • Вес упаковки35.20 кг

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