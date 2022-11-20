Характеристики товара
Описание
Габариты изделия (ШхДхВ) : 1020х1260х2050
Габариты элементов (ШхГ/ДхВ) : корзина: 950х750х1300
стойка: 2000х60х50
основание: 1020х1150х50
Материал каркаса : сталь
Труба : Ø50
Покрытие : краска порошковая полимерная
Материал корзины : искусственный ротанг
Материал чехла мягкого элемента : Oxford
Тип подвеса : металлическая цепь
Допустимая нагрузка : 120
Требуется сборка : Да
Страна производства : РОССИЯ
35,2 кг / 1,081 м3
Основные характеристики
- Высота2050 мм
- Ширина1020 мм
- Длина1260 мм
- Материал каркасасталь
- Максимальная нагрузка120 кг
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Объём упаковки1.08 м3
- Вес упаковки35.20 кг